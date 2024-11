Denuncian violación de derechos laborales en Corpoelec en el estado Falcón #8Nov

- Publicidad -

El desacato de su orden de reenganche emitida por la Inspectoría del Trabajo. Bracho, despedido en marzo de 2019, afirmó que tras más de cinco años de lucha, Corpoelec sigue sin cumplir con la providencia que obliga a su reincorporación, denunció Starling Bracho, secretario general del Sindicato Eléctrico de Corpoelec en el estado Falcón.

Explicó que la negativa de Corpoelec no solo viola la Ley Orgánica del Trabajo, sino también la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. “Fui despedido en 2019 teniendo cinco fueros que me amparaban: el sindical, el paternal por una hija de un año, el de elecciones sindicales, el de la discusión de contrato colectivo y la inamovilidad laboral decretada anualmente por el presidente Nicolás Maduro”.

- Publicidad -

Pese al despido, Bracho fue elegido secretario general en los comicios sindicales de 2021, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) no reconoció esos resultados. Desde entonces, ha enfocado sus esfuerzos en la defensa de los derechos laborales tanto en Falcón como a nivel nacional, frente a lo que califica como un “letargo” en la Federación del sector eléctrico. “Nos ha tocado a los sindicatos regionales asumir funciones nacionales”.

El sindicalista también denunció que le han retirado todos sus beneficios laborales, afectando tanto su bienestar como el de su familia: “Han intentado sacarme del juego de distintas formas. Me quitaron todos los beneficios y el derecho de mis hijos a una vida digna, me sacaron de nómina, pero no me han podido sacar del corazón de los trabajadores”.

Una “caja negra” de accidentes laborales y jubilaciones sin beneficios Bracho destacó la opacidad sobre los accidentes laborales en Corpoelec y las muertes de trabajadores. “A través de innumerables comunicados, hemos solicitado discutir la situación de los trabajadores eléctricos con las autoridades de Corpoelec, pero hasta la fecha no hemos recibido respuesta”.

También advirtió sobre la eliminación del beneficio de Cestaticket para jubilados, quienes ahora reciben solo 40 dólares mensuales, afectando especialmente a los once mil jubilados del sector.

“Muchos de ellos construyeron el tendido eléctrico que permite que la luz llegue al rincón más remoto de Venezuela. Hoy, han perdido la cláusula de previsión social y ni siquiera pueden cubrir sus necesidades básicas o comprar medicinas”, dijo en Radio Fe y Alegría.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí