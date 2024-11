Diputado José Gregorio Correa exhorta al diálogo entre Venezuela y EEUU para el bienestar de los venezolanos #8Nov

- Publicidad -

Las únicas expectativas, tras las elecciones en los Estados Unidos, es que haya un diálogo con Venezuela a favor de los ciudadanos en el país y en otras regiones, aseguró el diputado de la Asamblea Nacional 2020, José Gregorio Correa.

Precisó que “las expectativas venezolanas, si ganaba la señora Harris, si ganaba el señor Trump, tenían que ser la misma para los venezolanos. No podíamos tener grandes sorpresas”.

En ese sentido, precisó que “Es lo que ha venido ocurriendo desde el presidente Obama, luego pasando por el presidente Trump, que por cierto, en las elecciones pasadas dijo que le habían robado sus elecciones y que él era el presidente legítimo. Bueno, entonces esto pareciera que es como un tercer periodo de Trump, porque acusaba que le habían adulterado el resultado”.

Enfatizó que “Yo lo que aspiro es que en estos dos meses que le queda al presidente Biden, no se le ocurra tomar medidas apresuradas contra Venezuela, aprovechando que ya se va. Y que ojalá que a la llegada del presidente Trump, tampoco se le ocurra tomar medidas porque crean que son los policías del mundo”.

Asimismo, recalcó que “los problemas de Venezuela tenemos que resolverlos los venezolanos y no podemos estar esperanzados, porque me parece desagradable y detestable que un grupo de venezolanos sienta que los problemas que no pueden resolver en Venezuela, tengan que resolverse en los Estados Unidos. Los problemas de los venezolanos hay que nacionalizarlos. Los problemas de Venezuela son de Venezuela. Nosotros no podemos estar cerrados”.

Puntualizó que es absurdo que aquí “nosotros no tengamos un consulado, ni nosotros no tengamos un consulado en Miami, Nueva York, en Boston. Porque ¿qué cantidad de venezolanos viven allá? Que nace un venezolano o muere alguien ¿cómo hacen para el acta de función, para el acta de nacimiento, para apostillar un documento?. Porque los dos gobiernos están bravos, no puede sufrir esa consecuencia el ciudadano común”.

Agregó que el diálogo puede fortalecer “a que podamos hablar del consulado, porque un consulado no es un tema de visas. La gente cree que el consulado es nada más que una visa. No, es un tema de regularizar las situaciones de venezolanos en el exterior. En este caso, los venezolanos que viven en los Estados Unidos necesitan regularizar su situación.

Ojalá que el diálogo permita que eso no ocurra y que los venezolanos que están establecidos en Estados Unidos puedan seguir su vida de manera legal, de manera regular”.

El diputado José Gregorio Correa resaltó que “ojalá que no venga el presidente electo Trump con algún tipo de retaliación contra los venezolanos que al fin y al cabo no tienen la culpa de que los dos gobiernos estén molestos”.

