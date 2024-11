El 92% de las empresas están desvalorizando los ingresos de los y trabajadores y los están bonificando, como el Gobierno #8Nov

- Publicidad -

Alrededor de un 92% de las empresas nacionales, para mantener la cooperación de sus principales colaboradores, están bonificando los salarios, tal como lo ha venido haciendo el Ejecutivo, reveló Mary Olga Girán, abogado especialista en Derecho Laboral y presidenta de la Comisión Laboral de Comisión Laboral de Conindustria.

Comenzó refiriéndose a uno de los grandes problemas que han existido siempre, como es el del primer empleo,señalando que se trata de un problema complejo, no solo en la Venezuela actual, sino que ha sido un tema tradicional por exigen experiencia, pero si nunca has trabajado no tienes posibilidades de acceder al mercado de trabajo.

“Otra cosa que conspira en torno a la posibilidad de poder encontrar un empleo adecuado, es el tema de la inamovilidad, porque esta ha restringido el mercado laboral de manera tal de que quien logró insertarse hace 20 años o 25 años todavía está allí, a lo mejor sin actualizarse, sin ser un buen trabajador, a lo mejor no estando calificado para los nuevos retos que impone el mundo de hoy, pero sin embargo , por un efecto perverso de la Ley de Inamovilidad, no se puede desincorporar y por lo tanto queda ese puesto de trabajo allí como congelado y los nuevos jóvenes que están queriendo insertarse no tienen oportunidad, eso por una parte”, señala Giran.

Pero por la otra, está también el tema de qué oferta hay, porque puede haber la oferta de trabajo, pero no es la que aspiras, no es la que consideras que tienes actitudes, porque está sobrecalificado o porque no está calificado.

“Esto nos lleva al tema de la educación, porque tradicionalmente hemos educado para el futuro, me preparo para un futuro, pero lamentablemente los cambios son tan dinámicos, que tenemos que educarnos para el presente, para la realidad que tenemos en el mundo actual y educarnos para el presente quiere decir ubicarnos en qué es lo que se está demandando para poder ser competitivo y poder acceder a un puesto de trabajo”

Reveló que la inamovilidad y la retroactividad de las prestaciones sociales no contribuyen para que haya nuevas ofertas de trabajo.

Admite que las empresas para mantener a sus colaboradores, están copiando lo que el gobierno están haciendo, están desvalorizando los ingresos y están pagando con bonos, ya que es imposible con la retroactividad salarizar el ingreso, sería impagable, sobre todo con la poca demanda de productos que hay , una baja en el consumo bastante significativa y una inflación que no hemos podido lograr controlar por completo, así que la vía que se está usando por más del 92% de las empresas es la vía de la bonificación del salario, dijo la abogado Girán en Fedecámaras Radio.

