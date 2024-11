González Urrutia mantiene viva la esperanza de cambio con mensajes desde el exilio #8Nov

- Publicidad -

El candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, cumple este viernes 8 de noviembre dos meses de exilio en España, donde ha sido reconocido por multitud de países y organismos internacionales, pero también, dedica tiempo a mantener viva la esperanza de una posible transición política tras las elecciones presidenciales del 28 de julio con mensajes dirigidos a los venezolanos a través de las redes sociales.

Tras llegar a Madrid el pasado 8 de septiembre, el líder opositor dirigió de manera directa, entre otras, siete misivas claves para preservar el ferviente deseo de una parte de la población venezolana que, dentro y fuera del país, exige un cambio radical del sistema político.

“Jamás los voy a traicionar”

El abanderado de la PUD arribó a la capital española revelando a los venezolanos que su decisión de exilio la tomó “pensando en Venezuela” y en que el destino “como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”, aseveró en un comunicado publicado en sus cuentas de la red social X (antes Twitter) e Instagram el 9 de septiembre.

El exdiplomático garantizó que llevó a cabo su salida para “que cambien las cosas y construyamos una nueva etapa para Venezuela. Solo la democracia puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido”.

“Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la libertad, no me van a callar, jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado. No van a callar un país que ya habló, millones de venezolanos quieren la libertad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato”, afianzó el 18 de septiembre.

El mandato de pueblo “debe ser reconocido”

González Urrutia asistió el pasado 28 de septiembre a la manifestación de la diáspora venezolana en la Puerta del Sol, de la ciudad de Madrid, a dos meses de las presidenciales. Allí, aseguró que el pueblo venezolano emitió “un mandato soberano, claro e inapelable, a favor del cambio, la paz, la libertad y la democracia. Un mandato que debe ser reconocido”.

Exhortó a los venezolanos a observar que “el mundo entero” está con ellos y que seguirán adelante, con “el favor de Dios”.

Finalizó su mensaje diciendo: “Viva Venezuela libre” y “Gloria al bravo pueblo”.

En apoyo a los menores detenidos: la “justicia va a llegar”

El pasado 3 de octubre, el candidato presidencial de la coalición opositora usó las redes sociales para denunciar la situación de los menores de edad detenidos en el país tras los comicios. Sobre estos casos, afirmó que “delito es torturar, secuestrar, perseguir, eso es delito” y que eso “lo sabe el mundo”.

“Niños y niñas torturados, negados a doblegarse, tener convicción, querer un futuro, querer trabajar para recuperar la democracia, enfrentar a la represión con coraje no es delito”, aseguró.

Envió un abrazo solidario a los padres, madres y representantes que “hoy sufren el secuestro de sus hijos” y garantizó que serán apoyados “durante este tránsito” puesto que la “justicia va a llegar”.

A los presos políticos: “No pararé hasta que sean liberados”

El pasado 19 de octubre, González Urrutia destinó un abrazo solidario a “todos los presos políticos y familiares”, asegurando que todos ellos son “sometidos a las violaciones de derechos más duras de nuestros tiempos”.

“Mi voz es su voz en todos los espacios en los que nos reciben. El mundo sabe lo que están viviendo y no pararé hasta que sean liberados”, expresó.

Tres meses después del 28J, “nuestro compromiso sigue intacto”

A tres meses de las presidenciales, el exdiplomático subió una publicación en sus cuentas en redes sociales acompañada de varias fotografías, entre ellas una de venezolanos en una concentración de su campaña presidencial con linternas encendidas. Describió esta imagen como “millones de luces que, el 28 de julio, se transformaron en millones de votos exigiendo cambio”.

Aprovechó y envió un mensaje de conmemoración, explicando que “tres meses después de este gesto cívico, nuestro compromiso sigue intacto”.

También aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro desempeña “persecuciones, torturas, detenciones arbitrarias, niños detenidos, personas enfermas en las cárceles y mujeres embarazadas encarceladas”, una evidencia que el “régimen no podrá nunca demostrar”.

El abanderado de la PUD le aseguró a todos los venezolanos que “la lucha por el cambio continúa firme” y que los venezolanos construyen “la ruta del cambio” por lo que, “no hay vuelta atrás”.

No obstante, el mensaje más contundente del candidato presidencial de la coalición opositora durante sus dos primeros meses en el exilio en España lo pronunció en una rueda de prensa el pasado 4 de octubre, en el Foro La Toja, en Galicia.

Allí aseguró que cumplirá el propósito de regresar al país el próximo 10 de enero, para juramentarse como el “presidente electo” de Venezuela, algo que choca con los lineamientos del gobierno de Maduro, quien aseguró que se juramentará, de igual manera, como “mandatario” de todos los venezolanos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó la victoria de Nicolás Maduro con 6.408.844 votos, lo que se traduce en un 51,95 % del total electoral, mientras que González Urrutia contó con 5.326.104, que representa el 43,18 %. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convalidó los resultados y pidió investigar a la oposición por publicar presuntas actas falsas a través de una página web llamada “Resultados con Venezuela”.

La PUD tachó de fraude electoral los comicios, afirmando que tiene el “83,5 % de las actas” que dan como ganador al exembajador con 7.303.480 votos, lo que representa el 67 %, mientras que el líder oficialista obtuvo 3.316.142, con un porcentaje del 30 % de los votos. A raíz de esto, parte de la comunidad internacional no reconoce al candidato oficialista como “presidente electo” y sí al aspirante opositor.

