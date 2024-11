María Corina Machado en el Foro América Libre 2024: «La lucha de Venezuela es el conflicto más importante de Occidente» #9Nov

- Publicidad -

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, participó este fin de semana en el Foro América Libre 2024, donde reafirmó su compromiso con la causa democrática de Venezuela y destacó la importancia de la lucha de su país en el contexto global. Durante su intervención, Machado señaló que Venezuela vive un conflicto que, a su juicio, es el más relevante para Occidente en la actualidad, y urgió a la comunidad internacional a intensificar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

La fundadora de Vente Venezuela, denunció que el gobierno de Maduro ha fortalecido sus vínculos con grupos criminales y gobiernos autoritarios, lo que ha puesto a Venezuela en una situación aún más compleja. La líder opositora instó a los países de América Latina a cortar sus relaciones diplomáticas con el régimen y a unirse en la presión internacional contra el gobierno de Maduro.

“Este es un tema que no solo afecta a Venezuela, sino a toda la región”, dijo durante su intervención, destacando la urgencia de una respuesta más contundente de los países democráticos.

En su discurso, Machado también subrayó las difíciles condiciones en las que opera la oposición dentro del país, enfrentando una “represión feroz” que incluye detenciones arbitrarias, torturas y maltratos hacia aquellos que se oponen al régimen. A pesar de estos obstáculos, la dirigente se mostró firme en su convicción de que la transición política pacífica es posible y que la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela debe continuar, sin importar las adversidades.

Un momento destacado de la jornada fue cuando Machado recibió el Premio ODCA a los Derechos Humanos en el foro, un reconocimiento que dedicó a los presos políticos de Venezuela y a sus familias. “Este premio es para todos los venezolanos secuestrados por la tiranía, cada uno de ellos nos da más fuerza y urgencia”, expresó con emoción. Machado también aprovechó la oportunidad para hacer un llamado urgente a la justicia internacional, instando a la comunidad global a intervenir para fortalecer la presión interna dentro de Venezuela.

La líder opositora también alertó sobre las graves consecuencias de no actuar a tiempo. En su mensaje, advirtió que si Edmundo González no asume la presidencia el 10 de enero, el país podría enfrentar una nueva ola migratoria masiva. La crisis humanitaria, económica y política, dijo, se agravaría aún más si no se toma una acción firme en defensa de los derechos humanos y la democracia.

A pesar de los retos, María Corina Machado concluyó su intervención con un mensaje de optimismo y esperanza: «El futuro de Venezuela está marcado por la libertad y el retorno de los venezolanos que se encuentran en el exilio». La dirigente reafirmó su determinación: «La lucha continúa, hasta el final. No hay otra opción».

