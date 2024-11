CBST: “El dólar está creciendo y la CVG no está tomando acciones para contrarrestarlo” #11Nov

- Publicidad -

Trabajo de www.correodelcaroni.com

El presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), Pedro Perales, ofreció una rueda de prensa con trabajadores de las empresas básicas para rechazar el anuncio realizado por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) sobre el pago de un monto de 220 dólares en concepto de bono navideño. El dirigente aseguró que esta cantidad no fue acordada con la central, que planteó un pago de 500 dólares para todos los trabajadores del holding, incluyendo jubilados y no requeridos.

Asimismo el dirigente expresó que la propuesta inicial que presentaron fue de 1.000 dólares, pero ante la contrapropuesta de pagar un monto inferior al personal jubilado y desactivado, bajaron el monto con el fin de que se pague un beneficio igualitario para todo el personal.

“Sobre el bono navideño, es importante que lo dialoguemos, porque la CVG plantea, podemos darles a los trabajadores un bono. Nosotros, como central, en la primera mesa que hicimos llevamos una propuesta de 1.000 dólares que se le puede entregar al cambio en bolívares a los trabajadores para poder compensar el tiempo y el esfuerzo dado. Ellos llevaron una propuesta de que en primera instancia serían 400 dólares. Nosotros revisamos porque también plantearon que los compañeros que están no activados y jubilados reciben una merma en ese beneficio que no es igual. Planteamos que para que sea equitativo, sean 500 dólares lineales pagados en dos partes. Que sea lineal para todos los trabajadores. No llegamos a ningún acuerdo y vemos cómo la CVG saca a la calle una información sobre un bono navideño de 220 dólares, lo cual no estamos de acuerdo y no lo aceptamos porque no está acordado en ninguna parte con la central obrera que es el órgano rector donde nos sentamos a nivel nacional para dar respuesta a los trabajadores”, expuso Perales.

Las diferencias en los pagos realizados a trabajadores activos y trabajadores no requeridos han sido motivo de protesta en la región, esto dado a que la CVG prioriza y ofrece mejores condiciones a quienes están en las fábricas, discriminando al personal que está bajo “salario protegido”.

La situación se ha vivido anteriormente, como en el mes de marzo, cuando se anunció la entrega de una tarjeta de alimentación equivalente a 100 dólares para el personal activo, beneficio que excluyó a los desactivados y no fue sino por orden presidencial, durante la campaña electoral, que fueron incluidos en el beneficio.

“Para poder hacer efectivo el pago a los no activados, bajamos el monto a 500 dólares. Lineales. Para todos los compañeros. A pagaderos el 30 de noviembre, no tenemos problema en esperar una parte el 30 de noviembre y la otra parte el 15 de diciembre. Los trabajadores nos hemos acostumbrado a recibir el beneficio navideño para el mes de noviembre. Lo que planteamos es que no puede ser con menosprecio a una clase laboral. Los jubilados ya cumplieron su jornada laboral activa, deben recibir el pago igual. Menos los trabajadores que están fuera de la planta, porque ellos no tienen la culpa de estar afuera. Deben recibir el beneficio por igual. Ese es el reclamo nuestro. No discriminar a los trabajadores en trabajadores de primera, de segunda y de tercera. Es lo que estamos viendo, le quieren dar un monto al trabajador de primera, el que está activo; los trabajadores de segunda, jubilados, otro monto; y los de tercera, los que no están activos, otro monto. Esa es una situación delicada y elevamos nuestra voz al presidente Nicolás Maduro, revise la situación con la junta interventora”, enfatizó Perales.

Ante el cuestionamiento sobre la opulencia de los encendidos navideños financiados por la CVG y la falta de recursos en la que viven los trabajadores, Perales consideró que el ataque viene de afuera, responsabilizando a la guerra económica por la precariedad en la que vive el trabajador.

“Están haciendo un ataque con el dólar a nuestro país. Eso lo entendemos. Pero también observamos que se debe atender el tema fundamental: el recurso humano. Le hacemos un llamado a la junta interventora, para sentarnos y definir los temas. Para acordar entre las partes. Para no caer en imposiciones”, acotó.

Hasta 100 dólares perderán los trabajadores en el pago de utilidades

El dirigente destacó que es necesario ir resolviendo los problemas planteados en el pliego conciliatorio que introdujo la central durante el mes de marzo del año 2023, el cual aún no ha sido resuelto en temas como salud, educación, vivienda y esparcimiento.

Asimismo destacó que, ante la cercanía de las festividades navideñas, enfatizarán sus reclamos en la merma del pago de aguinaldos, lo que ha representado pérdida económica para el trabajador; y el pago de las bonificaciones navideñas. Confirmó que se mantiene en reunión permanente con la junta interventora y el Ministerio del Trabajo para poder “a pesar de la crisis, dar respuestas a los trabajadores”.

“Comenzó el pago de aguinaldos a los trabajadores y hemos visto cómo se ha ido desmejorando, producto del ataque a nuestra moneda, un dólar salvaje, ha desvalorizado los beneficios que tienen los trabajadores. En reunión con la CVG, hemos planteado que ha habido una merma en los beneficios de los trabajadores y que eso debe ser recompensado. No podemos ser nosotros los que recibamos la mayor carga, desde que pagaron el primer aguinaldo en el mes de octubre, hasta la fecha, hemos perdido un número importante de beneficios. Vemos que ya cuando se realice el último pago, vamos a tener casi 100 dólares de merma que hemos perdido en el cambio a bolívares”, denunció el presidente de la central.

