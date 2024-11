Venta de Monómeros sería una operación dictatorial raspa la olla #11Nov

- Publicidad -

Durante muchos años ha existido un plan orquestado para vender la empresa Monómeros a espalda del país, esta compañía se inició con un plan estratégico de internacionalización petrolera y petroquímica en un esfuerzo binacional, denunció el Diputado a la Asamblea Nacional (2015) José Luis Pirela, miembro de la fracción 16 J y Director General Nacional del Movimiento político Venezuela Independiente.

“La intención de vender Monómeros sería una operación raspa la olla”; el mundo entero sabe que el 28 de julio Maduro fue derrotado en las urnas, la soberanía popular lo rechazo, no puede pretender ahora disponer de los activos de Venezuela en el exterior, que han sido reiteradamente amenazados por lo cual los hemos defendido y combatir las corruptelas sin distingo de colores partidistas, señala Pirela.

El legislador advierte que quien adquiera la empresa Monómeros estaría comprando un problema, se convierte inmediatamente en cómplice de un régimen dictatorial en etapa terminal, vale la pena preguntarse ¿Quién está dispuesto a comprarle a la Empresa PEQUIVEN sancionada por la OFAC?, ningún grupo económico solvente se arriesgaría a pagar esas consecuencias, salvo que estemos en presencia de una simulación de venta a través de testaferros e interpuestos. Desde hace dos años el régimen de Maduro obtuvo de nuevo el control administrativo de Monómeros y hasta la fecha el país no ha recibido la rendición de cuentas sobre la misma, claro está que no se han realizado los mantenimientos requeridos como por ejemplo las paradas de plantas, las reparaciones de la infraestructura de las distintas áreas laborales, la inversión del servicio portuario, etc. Han obviado hasta la más elemental obligación de presentar una acción social de responsabilidad contra la anterior directiva cuestionada que encabezó Guillermo Rodríguez Laprea. El estatus financiero es una caja negra, un misterio oculto en el que se mezclan los presos y autores del saqueo de Petróleos de Venezuela S.A.

Pirela coincide con la posición del presidente Petro de proteger la seguridad agroalimentaria de su país y asimismo la de Venezuela, enfatiza que el estado colombiano debe asumir una posición proactiva en el cumplimento de sus obligaciones institucionales, resulta preocupante que la Fiscalía General de Colombia no investigue las denuncias presentadas oportunamente sobre los presuntos actos de corrupción en Monómeros

Es menester recordar que en fecha 25 de mayo de 2022, presente denuncia con radicado 110016000050202279136 contentivos de más de 300 folios que la sustentan, en fecha 19 de julio de 2022 un grupo de Diputados de la fracción 16 J y otras personalidades políticas venezolanas presentaron su adhesión, visto el transcurrir del tiempo sin respuesta solicite la designación de un fiscal especial y pasados un poco más de dos años el expediente duerme en los archivos de la fiscalía sin establecimiento de responsabilidades.

Es evidente que existen intereses oscuros que protegieron a los malhechores tanto en Colombia como en Venezuela y continúan haciéndolo fomentado la impunidad y el daño al patrimonio de un estado. En Venezuela los delitos previstos en la ley contra la corrupción no prescriben por tanto los espero en la bajaita de la nueva Venezuela.

