Luis Vicente León: ¿Qué significa un triunfo de Trump para Venezuela? #13Nov

- Publicidad -

¿Qué significa un triunfo de Trump para Venezuela?, es la pregunta que todos nos hacemos y el economista, Luis Vicente León, no es la excepción y en un análisis en su cuenta oficial en X, trata de dar respuesta a esta pregunta, ante la gran incertidumbre que la nueva llegada de Trump al Salón Oval, ha despertado a nivel mundial y en especial en Venezuela.

Si tomáramos como base la experiencia pasada con Trump, la proyección lineal nos llevaría a un escenario de mayor radicalización contra Maduro, una agudización de las sanciones personales y sectoriales, el retroceso en las negociación económica previa (caso de las licencias petroleras) y una tendencia al aislamiento, incluyendo legislaciones equivalente a la Ley Helm-Burton contra Cuba.

- Publicidad -

Es un escenario posible, que aumentaría la probabilidad de ocurrencia si Trump decide nombrar a Rubio: Secretario de Estado. Pero ese no es el escenario más probable. La realidad parece mostrarnos otra cosa. Primero, sabemos que Trump es impredecible y por lo tanto proyectar con base en su pasado es riesgoso. Segundo, el mismo Trump ha dicho que cometió errores graves con Venezuela, Rusia e Irán. Ha manifestado que las sanciones no cumplieron su objetivo. Ha culpado a sus colaboradores de corte radical (vg.Bolton) del fracaso de su política frente a Venezuela, por lo que proyectar su acción futura en función de lo que él mismo ha desdeñado resulta atrevido. Pero lo más importante es el cambió de foco de su discurso de campaña, pasando de su original ataque a la ausencia de democracia (usada para apuntar al electorado latino), al tema migratorio, en que criminaliza la migración, hablándole al cluster americano.

Proyecciones

Si hacemos un análisis proyectivo en función de estas nuevas variables, podríamos decir que:

1) Repetir la estrategia de máxima presión, en una especie de D’Javú del periodo de Guaidó , resulta muy poco probable.

, resulta muy poco probable. 2) Trump podría tenerse más bien a concentrarse en el tema migratorio. Es un tema de alta relevancia para el cluster americano en USA y podría decidir incluso acciones efectistas.

y podría decidir incluso acciones efectistas. 3) En este sentido, podríamos esperar que su posición sea de rechazo a la legitimidad de Maduro, pero sin reconocer un gobierno alternativo, con lo que se mantiene una posición ambigua que deja abierto espacios de negociación futura.

4) La concentración en el tema migratorio se enfrentará a la realidad concreta de que la ley dificulta cualquier posible estrategia de deportación de venezolanos, sin relaciones diplomáticas, ni vuelos directos, ni acuerdos migratorios. La presión que habrá en ese país será más bien a otorgar permisos de permanencia a los venezolanos en USA para proteger su integridad, lo cual sería contradictorio a la promesa de Trump. Pero además, el flujo migratorio está relacionado con la crisis económica (más de 65% dice migrar por eso). Imaginar que un presidente presionado por resolver el tema migratorio responderá con políticas sancionatorias que agraven más la situación del país resultaría muy extraño e irracional.

5) Es de esperar que la política de Trump se oriente a generar presiones pro democracia, sanciones personales, pero que mantenga las licencias vigentes para evitar el inútil colapso económico que expulsará muchos más venezolanos de su país. Trump podría buscar un acuerdo migratorio y solo puede hacerlo con Maduro, abriendo de nuevo las puertas a los futuros procesos de negociación. No se puede descartar que ese acuerdo sea negociado y hasta firmado por Trump con el mismo Maduro, generando un efecto de triunfo compartido que ambos presidentes pueden presentar a sus mercados políticos relevantes como logro propio: Maduro de rescate de la relación y Trump dé solución negociada al problema migratorio. En todo caso, regresando al inicio de este post: “sabemos que Trump es impredecible” así que, con mucha pena con los lineal pensantes, no es posible tener certeza sobre lo que puede pasar en los próximos meses. Estas son sólo algunas reflexiones con base en los discursos e intereses aparentes de los actores en juego. Amanecerá y veremos.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí