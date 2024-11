VIDEO | Bon Jovi entrega el premio Persona del Año a Carlos Vives en los Latin Grammy #15Nov

“Es un honor recibir este premio de alguien a quien admiro tanto. Jon mi amigo, my friend, you are the best, eres una leyenda de la música y que estés entregándome este premio significa que la música no tiene fronteras y que estamos conectados en las raíces. Gracias a nuestro público que para quienes estamos aquí porque aunque haya viento, marea, lluvia, están en nuestros conciertos y no nos olvidan así que gracias. Esto es para mi país, Colombia, porque sigo creyendo que en la música están las ideas para poder vivir unidos en la diversidad”, afirmó el cantante colombiano.