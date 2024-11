Yohana Crespo: La barquisimetana que conquistó el corazón de los argentinos #15Nov

- Publicidad -

De origen caroreño, pero criada y formada en Barquisimeto, Yohana Crespo obtuvo el premio al “Mejor Dominio Escénico” en la 19 Fiesta Provincial del Inmigrante, que se realizó la Provincia de San Luis, en Argentina

- Publicidad -

Un joropo, un cuatro “bien charrasqueao” y un vestido de llanera, fueron las armas que utilizó Yohana Crespo, para ganar uno de los renglones de la 19 Fiesta Provincial del Inmigrante, realizada los días 1, 2 y 3 de noviembre del presente año, en el complejo cultural Calle Angosta, de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, Argentina.

14 representaciones de varios países, se disputaron los premios en el trascurso de los tres días de dicho evento cultural, resultando la larense, la ganadora indiscutida de uno de los renglones más importantes del festival. Cantante y músico desde sus primeros años de vida, Yohana Crespo, imparte clases de instrumentos y canto en Buenos Aires, además de cantar Jazz y tener su propia banda de rock llamada “Claroscuro”.

El Impulso conversó, en exclusiva, con esta artista barquisimetana, que aún celebra su triunfo, que dedica a Venezuela.

¿Por qué emigraste a Buenos Aires, Argentina?

Fue por la crisis de 2017, que hizo plantarme salir del país hacia otros rumbos. Lo hice mas que todo pensando en mis hijas, porque la situación se nos tornó muy difícil, ya que no había seguridad, ni comodidad en Venezuela, para aquel entonces. Tampoco nos alcanzaba para comer, ni para cubrir las necesidades básicas. Es por eso que migré un año después a Perú, aunque mi destino final era Argentina, ya que como cantautora, siempre admiré el Rock que se hace en ese país. También me gustan sus equipos de futbol y su cultura.

¿Y cómo te recibió ese país?

Muy bien. La gente me hace sentir súper cómoda y los argentinos son muy receptivos, muy chéveres.

¿Y que hace una cantante de Rock ganando un Festival Folklórico? ¿Cómo pasas de las guitarras eléctricas al arpa, cuatro y maracas?

(Risas) Cuando tomas clases de canto, te enseñan cómo adaptar tu voz a los diferentes tipos y estilos, y como doy clases de música, se me facilita más aún hacer esa transición vocal. Aunque el Rock es lo que me apasiona, la música llanera también me gusta y nunca me ha desagradado interpretarlo, al contrario, me da orgullo mostrar mi cultura en otros países.

Tu historia señala que estás relacionada con la música desde muy pequeña, ¿podrías contarnos el porqué?

Porque provengo de una familia de artistas, en la cual mis abuelos y mis padres son músicos. Crecí viendo como tocaban el cuatro, la guitarra y cantaban en eventos o en reuniones familiares. Mis papás asistían a una iglesia y allí di mis primeros pasos en el ámbito artístico, aunado a que comencé a estudiar en el conservatorio de Barquisimeto. Tocaba el cuatro cuando era niña en el coro de la escuela y hasta llegué a presentarme en el Domo Bolivariano. Daba clases en la Fundación del Niño y de allí pasé al UPEL, pero no pude culminar mis estudios, porque me fui del país. Cuando estuve en Perú, pude dar clases en academias, gracias al titulo obtenido en el Conservatorio de Barquisimeto. En Argentina si me ha resultado un poco más difícil dar clases de música, porque aquí exigen pedagogía, es por eso que estoy estudiando el profesorado de música.

¿Cómo llegaste a participar en este concurso internacional?

En la ciudad, me he dado a conocer como músico y saben que también canto. Es por eso que cada vez que se realiza un evento donde participan varias culturas, siempre me contactan para que vaya en representación de Venezuela. Sin embargo, cuando hicieron la Fiesta Provincial del Inmigrante, en Villa Mercedes, me ofrecieron pagarme todos los gastos, para que llevara la música venezolana a dicho evento. Los argentinos quedaron sorprendidos por la rapidez con la que se canta el joropo. Incluso me llegaron a preguntar en qué momento respiraba (risas).

Coméntanos un poco sobre este evento, ¿en qué renglón obtuviste el premio?

Participamos 14 países, entre los que recuerdo a: Ucrania, Italia, Alemania, España, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Cuba, entre otros. Cada uno mostró sobre el escenario la cultura de su país, ya sea bailando o cantando. Solo dos personas cantamos, todo lo demás fue bbaile, y creo que les llamó la atención que yo dancé, canté y hasta toqué el cuatro, a diferencia del resto, que solo se limitaron a bailar. Canté los días viernes y sábado, porque no solamente fui como artista, sino también como embajadora. Gané el renglón “Mejor Dominio Escénico” y no te imaginas lo orgullosa que me sentí de obtener este premio para Venezuela. Cuando me lo entregaron, me dijeron “es que hiciste de todo, bailaste, cantante, tocaste un instrumento, expresaste bien lo que decía la música”. Es por eso que obtuve ese trofeo.

Ya que ganaste este evento, seguro te abrirá más puertas en el mundo de la música, ¿cuál será el próximo paso de Yohana?

Hablando musicalmente, este ha sido el momento más importante que he tenido en la vida. Me abrió puertas porque conocí personas relacionadas con mi ámbito y oficio. Ya me ofrecieron para que participara en otros festivales. También sigo trabajando con la banda de Rock “Claroscuro” y mi proyecto como solista, que espero logar muchas cosas con eso. Estamos trabajando en todo eso, para hacer sueños realidades.

José Luis Mata Sánchez

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí