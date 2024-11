Juan Vilera: Pretende el gobierno reformar a su capricho las leyes electorales #16Nov

- Publicidad -

Se carece de criterio legislativo cuando se hace un llamado a reformar las leyes electorales y de una vez se establece el plazo para hacerlo, sin que haya tiempo de consulta a todos los sectores de la sociedad, como si se tratara de un acto de desesperación para resolver una situación ocasionada por el mismo oficialismo.

Tal es la opinión del doctor Juan Vilera, quien desarrolló hasta su jubilación funciones de alto nivel en el Consejo Nacional Electoral y tiene experiencia como diputado de la Asamblea Nacional.

“Desde lo sucedido el 28 de julio hasta lo que pretenden hacer ahora es fraudulento, porque no se puede hacer», expresó al referirse al oficialismo. Se llevan por delante la Constitución, las leyes y todo tipo de norma, porque nada respetan.

Si el objetivo es hacer una reforma a las leyes electorales tienen que hacerlo como es debido, no a la carrera para establecer los puntos de vista que sean beneficiosos para el gobierno y mantenerse en el poder, sea como sea. Tiene que haber un tiempo para hacer las consultas a la sociedad, que ésta formule los planteamientos acordes a la materia y que, luego de los análisis pertinentes, se proceda a realizar las reformas sugeridas.

El criterio legislativo tiene que ser ponderado, mediante juicio sereno y tomando en cuenta todas las observaciones para que la ley pueda ser aplicada correctamente.

No es que se decida hacer unas modificaciones y de inmediato se diga que hay tanto dás para hacerlo, porque se trata de una materia que le interesa a toda la nación y no solamente a quienes detentan temporalmente el gobierno.

Porque si a ver vamos, la democracia es un sistema alternativo de gobierno, ya que de lo contrario no lo es sino una dictadura o una tiranía, en la cual no es tomado en cuenta el pueblo que, constitucionalmente en nuestro país, es el soberano y decide, por lo tanto, cambiar el gobierno cuando considera que éste no lo está haciendo bien y se le da oportunidad a otro sector para que lo haga convenientemente. Pero, lo que hemos visto en el curso de los últimos veinticinco años es que quienes llegaron al poder mediante el voto, ahora no quieren dejarlo y argumentan que son una revolución.

No es así porque el pueblo es el que decide quiénes van a conducir los poderes públicos y la Constitución no dice que el gobierno se ejerce por capricho o porque a un grupo se le antoja proclamar que aquí se hace lo que a ellos les convenga, porque eso sólo lo hacen los delincuentes, quienes se ponen a margen de la ley y, desde luego, desconocen el texto constitucional.

