Macario González: Si no es por el presidente Petro no se sabría que Maduro quiere vender a Monómeros #16Nov

- Publicidad -

Si los medios de comunicación de Colombia no hubiera publicado el texto de la carta que le enviara el presidente Gustavo Petro a su colega, Nicolás Maduro, expresando la inconveniencia de vender Monómeros, no se sabría la intención que tiene el jefe del gobierno venezolano de salir de esa empresa, que es la corona de la industria petroquímica en América Latina.

- Publicidad -

Como ya han pasado varios días de conocerse esa comunicación, que también fue divulgada por las redes sociales, y no ha sido negada por ninguno de los dos gobiernos, ha llegado el momento de creer que es auténtica y, por tanto, merece que expresemos nuestra opinión al respecto, ha declarado a El Impulso el abogado Macario González, quien presidió la comisión de contraloría, nombrada por el gobierno interino de Juan Guaidó para investigar la situación de la empresa, la cual se encontraba en crítica situación en 2018.

Lea también: Ecarri exige explicaciones a Maduro por intenciones de privatización de Monómeros

La actitud del gobierno venezolano amerita ser explicada a la nación, porque Monómeros no es de un particular sino que le pertenece a todos los venezolanos y, por tanto, el Ejecutivo Nacional tiene a su cargo la administración y la operatividad de la misma para beneficio de Venezuela y no de un grupo de individuos, dice el exalcalde y exdiputado de la Asamblea Nacional del 2015.

Esa comisión, explica, decidió elaborar un detallado informe con base a una investigación y recomendó, como en efecto ocurrió, la destitución de la directiva de la empresa porque se comprobó la comisión de hechos irregulares, acotó Macario González.

En nuestro país no se han producido reacciones a la intención de Maduro porque, primeramente, se desconocía que se le hubiera ocurrido desprender al Estado venezolano de una empresa, que está activa y generando recursos al país; y en segundo término, porque se presume que está avanzada la conversación para la venta, porque de lo contrario no se hubiera alarmado el presidente de Colombia y le haya preocupado tanto que decidiera enviar una carta a su colega en nuestro país.

Aún más, esa negociación se estaría fraguando con la intervención del flamante empresario colombo-venezolano Alex Saab, ministro de Industria y Producción Nacional, por cierto oriundo de Barranquilla, donde precisamente tiene su sede Monómeros y lo que nos hace suponer que debe conocerla toda su vida, porque la mencionada firma fue fundada en 1967, cuatro años antes de que él naciera en esa misma ciudad.

Importante es resaltar que Monómeros es una joya en el concierto de las empresas petroquímicas de América Latina, por cuanto ha venido suministrando el 50 por ciento de los insumos químicos para las cosechas del sector agrícola de Colombia, así como cubriendo las necesidades de Venezuela y de otros países de la región.

Además de producir insumos, Monómeros ha sido el principal apoyo financiero para los agricultores colombianos, aparte de darle asistencia técnica. Hasta 2018 esa empresa fue administrada por funcionarios nombrados, primero por Hugo Chávez y luego por Maduro, pero cuando se vino a pique fue tomada por el gobierno interino de Guaidó y se logró volver a levantarla. Claro está, en ese esfuerzo tuvo participación el Estado colombiano, porque éste nunca quiere que una empresa instalada en su territorio quiebre, motivo que ocasionó su intervención por las autoridades colombianas.

Luego de las labores de la comisión de contraloría, el gobierno de Guaidó tomó todas las medidas de saneamiento recomendadas por la Superintendencia de Sociedades de la República de Colombia y como se sabe, nuevamente se puso a flote y está generando ingresos al Estado venezolano.

La comisión presidida por Macario González estuvo conformada por los también parlamentarios Elimar Díaz, Sandra Flores, José Ricardo Salazar, Carlos Lozano, Guillermo Palacios, Jairo Bao, Ismael García, Marco Aurelio Quiñones , Elías Bessis, Oneiber Peraza, Ismael León y la abogada Ana Isabel González, que no tiene parentesco alguno con Macario y sólo la vincula con él por ser ambos abogados.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí