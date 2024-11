LVBP | Cardenales cayó ante Tiburones en Caracas #17Nov

- Publicidad -

El sábado 16 de noviembre, la novena de los Cardenales de Lara (11-13) cayó por segunda vez en la semana, esta vez ante Tiburones de La Guaira (15-14) con marcador de nueve carreras por cuatro, para igualar en 2-2 su récord durante la sexta semana de campeonato de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El juego ganado fue para el relevista Alberto Mota (3-0), mientras que el revés se lo llevó el derecho Francisco Morales (0-1). El compromiso fue iniciado por el derecho zurdo Adrián Almeida, quien trabajó por espacio de 3.2 entradas, permitiendo seis hits, una carrera limpia y abanicando a tres contrarios.

- Publicidad -

La labor de Almeida fue relevada por Francisco Morales (0.2 IP, 2 CL, 2 BB, 1 SO), José Ascanio (0.1 IP, 3 CL, 1 SO), Luis Rico (0.1 IP, 0 CL, 1 H), Leonardo Pestana (1.0 IP, 1 H, 1 CL, 2 SO, 1 BB) y Fabián Blanco (1.1 IP, 0 H, 0 CL, 1 BB, 1 SO).

Las carreras de los larenses entraron producto de una base por bolas con casa llena en el primer episodio, un sencillo de Alí Sánchez impulsor de una carrera en el cuarto, un wild pitch donde anotó Gorkys Hernández en el quinto y un cuadrangular solitario de Rangel Ravelo en el octavo episodio. A nivel individual destacaron Alí Sánchez (4-2, 1 CI), Rangel Ravelo (3-1, 1 HR, 2 CI) e Ildemaro Vargas (5-1, 1 2B).

El conjunto larense cierra la semana este domingo en casa, cuando enfrenten en doble jornada a Caribes de Anzoátegui a partir de las 5:00 PM.

Texto: Prensa Cardenales de Lara

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí