Cortes de energía se intensifican en Nueva Esparta, residentes denuncian peores condiciones tras anuncio del gobierno #18Nov

- Publicidad -

A pesar de las declaraciones del ministro de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, quien había asegurado que el servicio eléctrico en Nueva Esparta se restablecería de manera progresiva a partir del sábado, la situación parece haber empeorado. A más de 24 horas de dicho anuncio, los cortes de energía se han intensificado, afectando gravemente a los habitantes de la región insular.

Los residentes de Nueva Esparta reportan una interrupción constante del servicio eléctrico, con interrupciones que alcanzan hasta 20 horas al día. Sectores como Genovés, en Porlamar, y Los Robles, en Maneiro, son algunos de los más afectados. «En Altagracia estuvimos 12 horas sin luz. La pusieron dos horas y la quitaron de nuevo», relató a El Tiempo Gregorio Mata, vecino del municipio Gómez, quien expresó su frustración ante la falta de respuesta a las constantes fallas.

- Publicidad -

Otros usuarios del servicio, como un comerciante del centro de Porlamar, aseguran que han tenido solo una hora de electricidad, seguida por apagones de hasta 20 horas, lo que ha generado graves pérdidas económicas. «Ya ni con las plantas podemos trabajar. Los cortes se han prolongado demasiado. ¿Quién se hace responsable por las enormes pérdidas que estamos experimentando?», se pregunta, claramente desesperado.

Impacto en la vida cotidiana y el comercio

Los cortes de electricidad no solo afectan las actividades económicas, sino que también están alterando gravemente la vida cotidiana de los residentes. Rosa Marín, vecina de Llano Adentro, comentó que ha tenido que recurrir a la compra de bolsas de hielo para conservar la proteína que compró días antes.

“Yo hice mercado para 20 días, justo el lunes antes de la falla. No puedo perder esa comida, no tengo dinero para reponerla. He comprado bolsas de hielo para mantenerla congelada y no se dañe. Hay gente que perdió la poca comida que tenía», explicó Marín, quien se muestra desesperada ante la situación.

Nubia González, residente de Los Robles, expresó su agotamiento ante los apagones. «Pasamos el día con calor, sin hacer nada, esperando a que llegue la luz. Al llegar, cargamos los celulares y en menos de tres horas se vuelve a ir. Esto es una verdadera locura», dijo, reflejando el desespero de una población que lleva más de un día sin ver mejoras en el servicio.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí