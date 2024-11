Mike Waltz pide mantener y ampliar las sanciones contra el gobierno de Maduro #19Nov

- Publicidad -

El congresista republicano, Mike Waltz, fue asignado como el próximo asesor de Seguridad Nacional de la administración del presidente electo Donald Trump. Waltz, asegura que Estados Unidos debe mantener las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Esto mantiene el marco de las declaraciones de la nueva administración, como una muestra de los objetivos que tienen en su nuevo período.

El congresista expresó que “nuestra política debe basarse en solidaridad con los valientes activistas que buscan romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda ni consuelo a sus opresores”.

Tras la aprobación de la Ley Bolivar por parte de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, Waltz destacó que Nicolás Maduro ha ignorado la voluntad electoral del pueblo venezolano e incitado violencia contra la oposición democrática.

Waltz, afirmó el compromiso de que el país “debe mantener las sanciones contra el régimen (de Venezuela) y buscar ampliar las sanciones para minimizar los recursos de Maduro que emplea para abusar de las libertades y la prosperidad del pueblo venezolano”.

Nuevas medidas: Ley Bolívar

Waltz, fue uno de los congresistas que impulsó la Ley Bolívar, junto con la congresista Debbie Wasserman Schultz. Esta medida prohíbe al gobierno de Estados Unidos contratar empresas cuyas operaciones comerciales se realizan con la administración de Nicolás Maduro

Según Debbie Wasserman Schultz, representante por Florida, “este proyecto de ley corta el apoyo financiero al régimen y envía un mensaje claro: los estadounidenses no tolerarán la represión antidemocrática, y mucho menos la subsidiarán”.

La aprobación de esta ley se convirtió también en una advertencia para otros gobiernos de la región. Al mismo tiempo Waltz, fue uno de los legisladores que presentó la iniciativa legal que lleva por nombre «Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela», que aún debe aprobar el Senado para tener vigencia.

Waltz pide apoyo para la oposición venezolana

Trump designó a Waltz como su asesor de seguridad nacional, por lo que el aún congresista sostuvo que su país debe apoyar a la oposición democrática venezolana, en sus esfuerzos por hacer que se cumpla la voluntad expresada el pasado 28 de julio.

“Nuestra política debe basarse en la solidaridad con los valientes activistas que luchan por romper los grilletes de la opresión y no proporcionar ayuda y consuelo a sus opresores… Esta legislación envía un mensaje claro y poderoso a Maduro, así como a otros dictadores de todo el mundo, de que no habrá apaciguamiento, no habrá tolerancia, no habrá recompensa por sus acciones canallas e ilegales. Estoy agradecido por el apoyo bipartidista a este importante proyecto de ley, y me alegro de que se haya aprobado”, dice el comunicado de Waltz.

