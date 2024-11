VIDEO | Alfonso Saer y Cesar Granados: Las voces que han hecho vibrar a Cardenales de Lara por décadas #23Nov

- Publicidad -

Desde la caseta de transmisión de los estadios de béisbol de Venezuela, difunden la emoción y la tensión de cada partido a todos los fanáticos de la pelota. Los narradores de Cardenales de Lara: Alfonso Saer y Cesar Granados, quienes a lo largo de los años han vivido innumerables experiencias junto al equipo, se han convertido en los fieles compañeros de la afición.

¿Cómo se convierte en narrador de Cardenales de Lara?

Alfonso Saer, locutor, narrador y comentarista deportivo, en el año 1965 trabajaba en Radio Cristal y fue designado como segundo comentarista, ayudante del comentarista titular José “Cheche Cordero” Valenzuela, “hacía los numeritos”. Desde la temporada de béisbol del 71-72 pasó a ser el narrador oficial de Cardenales de Lara.

- Publicidad -

Cesar Granados, locutor y actual director del Circuito Radial Cardenales 92.1 FM, desde hace 13 años ocupa el puesto también de narrador oficial. Previo a ello, ya realizaba algunas participaciones junto con Emilio Carrasquel.

“Desde ahí he estado en todos los juegos, gracias a Dios que la salud me lo ha permitido y he estado ahí sentado con todo el honor que eso implique y lo que implica para mí desde lo personal compartiendo nada más y nada menos que con Alfonso Saer”, expresó Granados.

¿Qué significa ser narrador de Cardenales de Lara?

Ser narrador de Cardenales, habiendo sido fanático toda la vida, implica el manejo de emociones, que uno tenga que decir algo a lo mejor queriendo decir otras cosas, reseñó Granados.

Destacó que diariamente se debe llegar como si nada pasara y “como si uno no sufriera tanto y uno sufre mucho realmente”, dijo entre risas. “Mantener el equilibrio cuesta mucho pero también la experiencia y el hecho de tener el grado de conciencia necesario que estás comunicando termina permitiéndote equilibrarlo”.

Por su parte, Saer adjudicó: Hago lo posible por ser lo más objetivo que se pueda delante del micrófono. La gente merece respeto y el micrófono hay que respetarlo, cuando un equipo contrario hace una buena jugada hay simplemente que narrarla. Es imposible hacerlo por el corazón que uno tiene en cada equipo, con la misma intensidad, con la misma emoción pero hay que respetar mucho la imparcialidad, la objetividad.

¿Cómo nace Alfonso Saer “El Narrador”?

Surge de un gran locutor comercial, Pedro Miguel Suárez. Hacía los juegos de Cardenales en Caracas, algunos en Valencia, otros en Maracay y a veces venía para Barquisimeto. Por allá por los años 80 empezó a darme el pase con la mano, a mi lado, y ahora los dejo con Alfonso Saer, el narrador… Eso comenzó a pegar y vino aquí a trabajar con Cardenales, un famosísimo locutor comercial, una voz extraordinaria, Amílcar “Kiko” Gómez y él fue quien popularizó la frase de Alfonso Saer, el narrador.

Reseñó el destacado profesional sobre el seudónimo que lo distingue por 60 años junto a los Cardenales de Lara.

¿Qué recuerdos mantiene de manera especial?

A lo largo de los años son innumerables las experiencias vividas en las filas de los pájaros rojos. Entre tantos recuerdos, estos los atesoran de manera particular.

Saer recuerda el primer título de Cardenales, 29 de enero de 1991, de manera muy especial. En el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, para el momento, se llamaba estadio Barquisimeto con una capacidad de 18 mil personas aproximadamente, y calculan que había 30 mil, comentó.

La victoria en Caracas en la temporada 97-98 cuando se le ganó a los Leones en 7 juegos, es otra vivencia que mantiene vigente. “Dicen que es la mejor serie final que ha existido en la pelota profesional de Venezuela”.

Granados coincide también en esta anécdota: “Lograr ver a Cardenales derrotar a un Caracas ante 25 mil personas, no sé cuántas había, pero haber vivido ese juego y estar allí viendo como Lara le ganaba a Caracas en su casa en un juego 7, para mí está por encima incluso de la emoción que me generó el primer campeonato”.

¿Con qué se queda en tantos años con Cardenales de Lara?

“Yo no voy a decir que el mejor fanático del país sea el de Cardenales, todos los fanáticos aman sus equipos, cada uno con su característica, pero en el estadio el fanático aprendió a disfrutar del espectáculo y yo me atrevo a decir que el mejor ambiente sí es el del estadio Barquisimeto”, refirió Granados.

En la parte personal, poder vivir desde adentro al equipo, ya fuera del terreno, poder haber compartido espacios y anécdotas con gente tan importante del béisbol, “que solo estando ahí adentro las puedes escuchar, eso para mí no tiene precio, eso no lo compras en ningún lado”.

En este caso, Saer coincidió en el punto de la fanaticada: “No se trata de un afecto ni una palabra de encomio para el público larense, pero la gente acá en Barquisimeto es muy especial, sigue el deporte con mucha decencia, con mucha calidad humana, con gran respaldo”. A su juicio, el fanático barquisimetano le ha dado grandes satisfacciones, mucha alegría, la admiración, el cariño, el respeto.

Sin duda alguna en la historia de Cardenales de Lara quedará escrito el nombre de estos profesionales, quienes son referentes del equipo para la fanaticada del béisbol profesional venezolano.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí