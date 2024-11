F1: Verstappen conquista su 4to campeonato tras barrida de Mercedes en Las Vegas #24Nov

- Publicidad -

A la pregunta sobre cómo planeaba celebrar su cuarto campeonato consecutivo de la Fórmula 1, Max Verstappen escudriñó la sala en busca de una gota de alcohol.“Bueno, se me acabó la cerveza, así que no sé”, dijo.

“Quizás otra más, y luego tal vez cambie a algo diferente. Ya no necesito conducir, así que no hacemos eso de beber y conducir. No necesito hacer eso”.

De hecho, Verstappen puede hacer lo que quiera después de terminar quinto el sábado por la noche en el Gran Premio de Las Vegas para acabar por delante de Lando Norris de McLaren y asegurar el título con dos carreras cuando aún quedan dos carreras esta temporada.El piloto de Red Bull es ahora un rey de Las Vegas, un año después de que llegara a la Ciudad del Pecado con un actitud muy negativa sobre la extravagante carrera en el famoso Strip.

Ganó y cambió completamente de opinión el pasado noviembre cuando el holandés incluso cantó “Viva Las Vegas” al cruzar la línea de meta.

Ahora logró en el circuito callejero convertirse en apenas el sexto piloto en la historia de la F1 que conquista al menos cuatro títulos. Verstappen nada más necesitaba terminar por delante de Norris para ganar el título. Comenzó quinto, pero ya estaba en segundo lugar en la décima vuelta y Norris nunca lo desafió.

Terminó la carrera con 63 puntos sobre Norris a falta de dos carreras esta temporada, una posición que Verstappen dijo que nunca esperó estar, aunque es hijo de un ex piloto de F1.

Su padre, Jos, incluso fue compañero de equipo de Michael Schumacher, uno de los mejores en la historia de la F1.A pesar de estar rodeado de grandeza, Verstappen insistió en que nunca esperó que su propia trayectoria fuera tan exitosa.“Cuando estás creciendo compitiendo con algunos pilotos legendarios, es muy impresionante que pueda estar en el podio, cuando sea”, dijo.

”¿Ganar un campeonato? Ya es bastante difícil ganar uno, y luego, por supuesto, también necesitas un poco de suerte para estar en la situación correcta del equipo para tal vez ganar más. Afortunadamente, lo hicimos”.

