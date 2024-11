Informe Socias: Estamos en medio de una economía que se enreda en controles y regulaciones  #25Nov

- Publicidad -

El tema País no da descanso, índica la información y la fotografía actual, que una parte importante del país, no ha podido separar ni aceptar. En la situación actual no existe información de que pueda cambiar y depende mucho de enero para sus actividades económicas y estabilidad emocional.

Estamos en medio de una Economía que se enreda en controles y regulaciones. además de las perspectivas de que el tema Trump pueda cambiar el esquema petrolero del que vive Venezuela.

La economía decaída, mejoró en los meses de octubre y noviembre, se espera igual o más para diciembre, aunque el comercio pequeño y mediano se queja de que no hay avances significativos.

Para comenzar el 2025, como siempre en enero decaerá por el tema Político, febrero se espera también decaído y solo a finales de febrero o principios marzo se espera recuperación.

El próximo año sólo en el Petróleo habrá recuperación y se espera continúe siendo la columna de la Economía, siempre pendiente de que Estados Unidos no obstaculice.

Las ventas van en el mismo camino, no existe un clima propicio para su expansión y el comercio exterior, con muchas trabas internas, son escasos los productos no petroleros con condiciones, para una política de exportación, solo algunos renglones tradicionales que no terminan de elevar su producción.

Medidas

No termina de verse en la Información tampoco, la posibilidad de que a la VicePresidenta y Rectora de la Economía le puedan aprobar las medidas de estímulo y pro apertura económica.

Pendientes decisiones sobre Encaje Legal, Aranceles, Impuestos y del IGTF en divisas.

Industria Nacional sin estas medidas no hay impulso a la Industria Nacional, que seguirá al 50 % de su capacidad y sin préstamos.

Entre los temas críticos se incluyen los costos excesivos de Impuestos, sin efectivo suficiente para transacciones y en competencia desleal con costos mayores de producción.

La importación es dañina en su estructura para competir con una importación que se desborda, .cada día más sin permisos sanitarios, ni Textos en español y sin impuestos, .que inunda el país frenando toda la Economía Nacional.

Al igual permanecen los Mercados restringidos, la Banca Nacional achicada en sus servicios, regulada y sin estímulo: agricultura salvo las producciones de carne y ganado; la industria del Turismo, los Seguros, el calzado, vestido, y así, más de 40 Sectores que esperan desregulaciones y políticas de apertura económica para crecer.

Sectores que Crecen:-Telecomunicaciones, medicinas, Comercio y la frontera con Colombia; .también la Explotación y refinación del petróleo para la exportación y.otros en forma parcial y subsectores.

La Economía en general podrá tener más de 3 a 4% de crecimiento este año, pero ello no es un reflejo del país en general.

Servicios públicos sin avances, no se construyen grandes obras y ni mejoran servicios como Electricidad, Agua, gasolina ni gas.

El sueldo básico permanece en el suelo y el esquema de prestaciones sin decidir, no se aumenta la generación de empleo, que sólo el sector privado puede aportar.

Un esquema ideológico restrictivo y estatista, .recorre las decisiones Presidenciales.y un gabinete sin cambios de avanzada,. aleja al Ejecutivo Nacional de acercar, contratar y aceptar, empresas privadas de servicios nacionales e internacionales.

Culpando de todo en el tema económico y político a unas sanciones y que disfrazan esquemas ideológicos y falta de Gerencia.

