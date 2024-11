LVBP | Tabla de posiciones: Cardenales consigue su primera semana positiva #25Nov

- Publicidad -

La novena de los Cardenales de Lara (16-16) niveló su récord luego de obtener la victoria este domingo ante los Tigres de Aragua (14-17) con marcador de diez carreras por cuatro, para cerrar así su primera semana positiva (4-2) desde que comenzó la temporada 2024-2025 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. La victoria ante los bengalíes fue para el derecho barquisimetano Luis Oviedo (1-1), mientras que el revés fue para el relevista Eiker Huizi (0-2).

El abridor por los larenses fue el carabobeño Brayan Pérez, quien trabajó por espacio de dos entradas y un tercio, permitiendo ocho imparables y cuatro carreras limpias. La labor del abridor fue relevada por Luis Oviedo (1.2 IP, 1 H, 0 CL, 1 SO), Fabián Blanco (1.0 IP, 0 CL, 0 H, 1 BB), Yosber Sánchez (2.0 IP, 1 H, 0 CL, 1 SO), Edwin Escobar (1.0 IP, 0 H, 0 CL, 1 SO) y Alex Scherff (1.0 IP, 1 H, 0 CL, 1 BB , 1 SO). El pitcheo de Cardenales se encargó de que los felinos dejaran un total de siete corredores en circulación.

El movimiento de carreras por parte de los crepusculares inició en el segundo episodio, cuando con un rodado de Hendrik Clementina llegara a la goma Ronald Guzmán. En el quinto tramo, un grand slam de Gorkys Hernández y un jonrón de tres carreras de Guzmán pondrían la ventaja de cuatro carreras a favor de Cardenales. Al inning siguiente, un sencillo de Ildemaro Vargas llevó a la goma a Yonny Hernández, y por último, en el noveno episodio, un doble de Clementina empujó la última de los Pájaros Rojos. El más destacado con el madero resultó Gorkys Hernández, ligando de 5-1 con jonrón y cuatro remolcadas, seguido de Ronald Guzmán (5-2, 1 HR, 3 CI), Hendrik Clementina (5-1, 1 2B, 2 CI) e Ildemaro Vargas (5-3, 1 2B, 1 CI).

De esta manera, Cardenales cierra la séptima semana de campeonato de manera positiva, y volverán a Barquisimeto para disputar cinco encuentros en casa a partir del próximo martes.

