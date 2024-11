Enrique Márquez: La defensa de la Constitución no es de algunas personas, grupos o partidos, sino de todo el país #26Nov

- Publicidad -

El ingeniero Enrique Márquez, exrector del Consejo Nacional Electoral y excandidato presidencial, dice que ante la disposición del gobierno de sepultar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es necesario salir a defenderla porque es el pacto social que rige a Venezuela.

En ese sentido, sostiene en declaraciones a El Impulso, que la defensa de la Constitución no es la tarea que le corresponde a algunas personas, grupos o partidos políticos, sino a toda la sociedad venezolana, al país entero. Aunque después de un cuarto de siglo se encuentra en vigencia, no ha sido implementada en su totalidad y por tal razón, tenemos que empeñarnos en hacerla cumplir todos los días.

Dice que tienen que ser cumplidos cabalmente sus principios fundamentales por todos los poderes, por cuanto éstos están obligados a hacerlo.

La situación calamitosa que ha venido viviendo el país y está viviendo se debe a que precisamente los poderes públicos no cumplen con todo lo que está establecido en el texto constitucional.

Comenta que algunas personas, entre ellas amigos y colegas, le han dicho que si es nefelibata, ingenuo o iluso por no darse cuenta de la realidad de que aquí el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y demás instituciones públicas no respetan la Constitución, la violan constantemente e incluso toman decisiones reñidas con el texto constitucional, porque éste les estorba en sus propósitos. Incluso me han preguntado si soy necio; pero, yo les digo a ellos y a todo el pueblo que no nos podemos cruzar de brazos.

Hay que advertir que todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, o sea que nadie, absolutamente nadie, así ocupe el cargo más alto de cualquier poder, no puede hacer lo que se le antoje.

Y lo más importante es que esta Constitución le concede la soberanía al pueblo, y este pueblo ejerció su soberanía el pasado 28 de julio, destacó el ingeniero Márquez. Hemos tenido obstáculos, pero tenemos un texto constitucional que nos garantiza derechos que tienen que ser cumplidos, sí, estrictamente porque no pueden ser vulnerados.

Márquez manifiesta que se está formando un movimiento nacional bajo el lema de Volvamos a la Constitución, para que ésta sea respetada por todos y de esa forma garantizar el futuro del país, porque de lo contrario viviremos en una calamitosa situación, como la de ahora, que nadie quiere seguir viviendo.

