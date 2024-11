OPINIÓN Palabras en el Tiempo: El cementerio viejo «Bella Vista» #27Nov

- Publicidad -

La desolación convierte a cualquier lugar en un desierto donde solamente existe la soledad. Así podemos catalogar a los cementerios que son lugares desiertos donde solamente están dentro de un sepulcro todas las personas que ya se marcharon para siempre de esta vida terrenal. Los cementerios son una necrópolis con una gran soledad porque sus tumbas no son visitadas con frecuencia por los familiares de los difuntos que allí duermen su sueño eterno. Yo ya estoy preparado para cuando me llegue el momento de rendirle el último tributo a la vida poniéndole punto final a mi corta pasantía por este mundo y me vaya a descansar a una tumba que le colocaron una lápida de mármol en donde las flores se marchitaran, las lágrimas se evaporan y las oraciones serán recogidas por Dios quien me dará la Gracia Divina de la paz y el descanso eterno, pero dejaré el recuerdo imborrable de lo que yo fuí en mi vida donde demostré amor, alegrías y felicidad que le brindaba a todos mis amigos sin ninguna intención de recibir nada a cambio.

Los barquisimetanos tenemos un patrimonio histórico que es el viejo cementerio «Bella Vista” construído a finales del Siglo XIX por Decreto firmado el día jueves 11 de Julio de 1.884 y la capilla es una obra Decretada por el General Aquilino Juarez quien fué Presidente del Estado Lara en los años 1.894 hasta 1.898 respectivamente. El primer cadáver que fué enterrado en el viejo cementerio «Bella Vista» fué el de la joven de 16 años de edad María Teresa Irritia Heredia hija de Don Cosme Irritia y de Doña Custodia Heredia. Esta joven Maria Teresa Irritia Heredian murió de un derrame cerebral a la una de la tarde del día Domingo 10 de Octubre de 1.887 según consta en el acta de defunción firmada por el Sr Felix Alvarado como Jefe Civil del Municipio Catedral (hoy parroquia catedral). Este cementerio viejo «Bella Vista» ha venido sufriendo a través de los años los embates del cambio social y actualmente está en un total abandono lleno de monte, maleza, escombros y una gran inseguridad personal ya que no existe vigilancia policial y tal vez por esa razón es muy poco visitado por la ciudadanía que demuestran no valorar el pasado.

Que gran diferencia existe entre el tiempo de ahora y aquellos tiempos cuando Nelson Piña fué alcalde del municipio Iribarren donde todos los cementerios tenía atención y un impecable y contínuo mantenimiento supervisados por José Pastor Gutierrez como Administrador de los Cementerios Municipales y por Alí Ramón Delgado como Director de los Servicios Comunales quienes demostraron ser dos funcionarios a tiempo completo con gran capacidad gerencia y vocación de servicio. Nelson Piña como alcalde iba a convertir al cementerio viejo «Bella Vista» en un gran museo por los majestuosos monumentos, mausoleos, , las criptas, los panteones y las hermosísimas esculturas de estilo neoclásico hechos con fino mármol italiano y con inspiración en pasajes y personajes bíblicos que las convierten en verdaderas obras de arte y una gran colección de incalculable valor.

Lamentablemente Nelson Piña no fué reelecto como alcalde y hasta el dia de hoy ninguno de los alcaldes que hemos tenido se han preocupado por realizar y hacer realidad este proyecto que convertiría al cementerio viejo «Bella Vista» un museo como el cementerio de «Santa Lucía» en España y como el cementerio de Madrid quien en una oportunidad luego de haber terminado la guerra civil española fué visitado por el célebre satírico español José quien al estar dentro del cementerio dijo: «Aquí yace la mitad de España muerta por la otra mitad». Finalmente esta reseña la dedico a traves de EL IMPULSO a todos los cementerio porque son los lugares destinados para que sean nuestra última morada ya que inevitablemente allí tendremos que ir todos para no regresar jamás. Pobres, ricos, blancos, negros, viejo y jovenes alli iremos todos porque sea cual sea nuestra condición económica o estrato social en la tumba toodos tendremos la misma mortaja. Que lástima que nuestro cementerio viejo no haya sido un museo como lo tenía planificado Nelson Piña cuando fue alcalde del municipio Iribarren.

Profesor José Luis Mogollón

