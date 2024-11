OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental “FUDECO”, 60 años (Parte IV) #27Nov

- Publicidad -

En la búsqueda de ser objetivo en mis apreciaciones más allá del agradecimiento que profeso a diferentes directivas y al personal que laboró en “FUDECO”, con todo respeto me permito transcribir palabras plasmadas a la posteridad en un trabajo de investigación titulado:

“FUDECO, la innovadora Agencia de Desarrollo del Centro Occidente de Venezuela”.

Realizado por los excelentes profesionales Gerardo Puleo Fernández y Luis Eduardo Sigala Paparella, profesores de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”.

Cito:

Las funciones que desplegó “LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL, FUDECO”, para el logro de su misión vinculada al desarrollo regional, que van desde la generación de información, la formulación de estudios, planes y proyectos, los servicios de asistencia técnica hasta la formación de personal calificado y, por otra parte, sus esfuerzos estratégicos por integrar voluntades y lograr consenso entre los actores ante los retos que demandaba el desarrollo regional, son sólidas experiencias que soportaron la legitimidad institucional y la gobernanza territorial.

“FUDECO”, aunque formalmente se expresaba con una estructura jerárquica, en su nivel operativo desplegó las características propias de las organizaciones de tipo orgánico: estilo participativo que propicia el derrame de conocimientos; equipo técnico-profesional competente con una sólida cultura de relaciones horizontales e informales; liderazgo en la red interinstitucional; alta tolerancia al cambio, orientación a la toma de decisiones consensuadas y la búsqueda de la excelencia.

Estos elementos propios que, trascienden la misión y competencias formales, son producto de la cultura y la singular experiencia en desarrollo organizacional de “FUDECO”, constituyéndose en atributos valiosos y sui géneri que bien podrían capitalizarse en otras organizaciones que asumen los retos del desarrollo ante las exigencias actuales de la sociedad del conocimiento y ante los fenómenos asociados a la glocalización, pues evidencian como las capacidades y experiencia de un equipo de profesionales integrados en una organización pueden construir una cultura excepcional, eficiente y comprometida con los retos de su entorno regional, ante las oportunidades y amenazas del ámbito global.

Es preciso reconocer que “FUDECO” no contaba con 3 características que se corresponden con las agencias de innovación: en 1 lugar, la Fundación no tuvo como mandato explícito promover y gestionar la innovación porque su origen no se inscribe como resultado de las políticas del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, sino como consecuencia de las políticas de desarrollo regional.

En 2 lugar, el ámbito de actuación de “FUDECO” no constituía un ecosistema regional de innovación, ambiente innovador o territorio inteligente, caracterizado por la sinergia y el compromiso de los actores alrededor de una agenda de desarrollo compartida, sino un territorio amplio y heterogéneo con diferentes. comunidades socioeconómicas que fueron “unidas” producto de una política de regionalización.

En 3 lugar, “FUDECO” no contaba con instrumentos de inversión para el fomento de la innovación en las PYMES y emprendedores, salvo la experiencia del Programa de Apoyo a las Microempresas del estado Lara (PAMEL), mecanismos que constituyen uno de los aportes más característicos. de las agencias de innovación, por lo cual no podría calificarse a la Fundación como agencia de innovación en sentido estricto.

Sin embargo, cabe destacar que la innovación en “FUDECO” se concretaba principalmente en la introducción de nuevos procesos o métodos de formulación de estudios, planos y proyectos; la concepción “a la medida” de sus productos y servicios pues cada solución respondía a un análisis específico de necesidades, objetivos y recursos disponibles; así como la introducción de cambios en la estructura organizativa a fin de ganar eficiencia y pertinencia en la atención a las demandas del entorno. En consecuencia, “FUDECO” evidentemente apoyó la innovación por iniciativa propia como una forma de ser y hacer, aunque ello no formará parte de sus directrices formales, de modo que, en la experiencia real,

“FUDECO” se comportó como una agencia de desarrollo innovador.

El estudio de “FUDECO” como agencia de desarrollo puede contribuir de dos maneras relevantes: en primer lugar, porque el conocimiento de sus características, particularmente las culturales, e impacto, permitió capitalizar su modelo organizativo y gerencial como un sólido referente para el diseño de nuevas organizaciones o la reestructuración de las existentes y, en segundo lugar, porque dicho conocimiento se incorpora al acervo de la comunidad académica, convirtiéndose en una información referencial accesible a investigadores interesados ​​en el tema de las agencias de desarrollo e innovación, particularmente, en entornos regionales y locales.

Por último, es evidente que agencias como “FUDECO” constituyen instrumentos idóneos para llevar a cabo el desarrollo territorial y la gestión de la innovación, desde una óptica de las organizaciones que ganan legitimidad por su excelencia técnica y eficiente desempeño, a la par que forjan la gobernanza democrática con su comportamiento guiado por la participación, la ineludible superación de los conflictos y la toma de decisiones por consenso, experiencia cónsona con las AD+i que prosperan en las sociedades democráticas comprometidas con el desarrollo humano sostenible.(F de C.).

¡ES HISTORIA!

Maximiliano Pérez Apóstol

