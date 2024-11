Rafael Quiroz: Ambiente poco amigable tendrá el petróleo venezolano y los ecologistas con arribo de Trump a la Casa Blanca #27Nov

- Publicidad -

Un ambiente poco amigable, más bien con negros nubarrones pronostica el economista y experto petrolero, Rafael Quiroz Serrano, para el petróleo venezolano y para los ecologistas que impulsan el uso de energía alternativas, con el arrribo de Donald Trump a la Casa Blanca, a partir del 20 de enero.

Quiroz sostiene que no hay crecimiento ni desarrollo económico sin el petróleo, este es la materia prima que constituye el alimento primordial para el mundo desarrollado, señalando que el consumo de Estados Unidos en estos momentos es de 13,7 millones de barriles diarios y que Trump no tiene la intención de cambiar esto.

Petróleo y Geopolítica

El tema petrolero siempre está vinculado con la geopolítica. De allí que estudiosos de la materia sostienen que el precio del petróleo está constituido en un 90% política y solo 10% petróleo, porque el petróleo es política y no hay crecimiento ni desarrollo económico sin el petróleo, este es la materia prima que constituye el alimento primordial para el mundo desarrollado, no hay fuerza vital más interesante, para los efectos energéticos, que el petróleo.

“Entonces países como los Estados Unidos, una gran potencia en todos los aspectos, se pone a la cabeza de todos los países consumidores de petróleo, con un consumo total de 19,8 millones de barriles diarios y un informe de hace unas dos semanas de una agencia norteamericana, dijo que muy posiblemente a finales de este año, EE,UU.,estaría rasguñando los 20 millones de barriles diarios, lo que representa un 20% de los 104 millones de barriles diarios que es el consumo mundial con que se cerrará este año”.

Quiroz explica que los Estados Unidos no solo es el país de mayor consumo, sino también el de mayor producción petrolera con 13,7 millones de barriles, señalando que nunca en la historia del petróleo, ningún país había llegado a la producción cúspide de 13,7 millones de barriles por día.

Advierte el experto petrolero que han llegado momentos feos para los ambientalistas, con el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca, ya que este no viene de guardar esquemas y conceptos para limitar o reducir la producción e Lutita, sino todo lo contrario, señalando que de hecho su Ministro de Energía y Petróleo, Chris Wright, viene de la segunda empresa más importante de explotación de Lutita, es decir Fracking, persona que no tiene ninguna condescendencia con la energía alterna, mucho menos ir a plantear la sustitución o seguir transitando por la transición energética del petróleo, ello van a apuntalar hacia eso, señalando que USA después de China es el país que tiene mayor reservorio de Lutita, petróleo de esquisto o Fracking, tiene 14 cuencas petrolíferas de las cuales 7 son más grandes que la Faja del Orinoco.

Sobre las expectativas y el panorama del mercado petrolero internacional en el 2025, Quiroz señala que lo ve bastante enredado, conflictivo, van a ingresar unas variables a lo que es la definición de lo que es la estructura de los precios del petróleo, entre ellas la presencia del nuevo gobierno norteamericano a partir del 20 de enero.

Gobierno petrolero

“El gobierno de Trump va a ser netamente petrolero y es un Presidente, que en medio de su polémica, está contra las energías alternas, él no cree en las energías alternas, tiene razones para no creer, yo tampoco creo en las energías alternas, porque creo que la prédica de las ventajas de esta energía, los ecologistas la han desarrollado mucho y han ido más allá y su ofrecimiento hipotético, va más allá de las realidades, entonces esas no son tan benévolas como suelen mostrarlas , tienen sus desventajas también, falta, por supuesto, todos los millones en dólares o en euros o libras de esterlinas, para poder desarrollar cualquiera de ellas a fondo y para sustituir al petróleo, que tiene un posicionamiento durante más de 200 años como un activo de procesamiento industrial , es difícil una sustitución en menos de 80 o 100 años”, dijo el especialista.

Sobre las licencias individuales que tienen algunas empresas para operar, Quiroz advierte que en el caso de que se mantengan, dijo tener sus aprehensiones en torno al gobierno de Trump, estimando que habrá una mayor fiscalización de parte del gobierno norteamericano hacia el gobierno venezolano.

“Pero veo que con el gobierno de Trump no hay posibilidades de que podamos nosotros levantar la producción petrolera, creo que vienen tiempos duros, aciagos, con la llegada de Trump a la Casa Blanca y por muy benévolo que trate a Venezuela, lo máximo que hará es mantener las licencia 41 a Chevron para los efectos de explotación petrolero y a las otras empresas norteamericanas que prestan servicios a yacimientos, plantas, no creo que pase de allí, creo que Chevron que en estos momentos tiene una producción promedio anual de 192 mil barriles diarios, no pasara de allí, 200 o 210 mil, , ahora se están cumpliendo dos años de la licencia que se le otorgó y empezaron con 146 mil barriles, lo cual quiere decir que han subido 50.000 barriles por día, con un crecimiento interanual de 15.000 que es irrisorio”, dijo Quiroz en Venevisión

