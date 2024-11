Cuenca: Ley de Justicia de Paz Comunal no se puede instrumentar de forma apresurada #28Nov

- Publicidad -

Apresurada. Así considera la instrumentación de la Ley de reforma de la Ley Orgánica de la jurisdicción especial de Justicia de Paz Comunal, la doctora Nelly Cuenca de Ramírez, quien fue una de las impulsoras del proyecto original, cuya iniciativa partió del magistrado, ya fallecido, doctor Alirio Abreu Burelli.

Nuestra entrevistada es una autoridad en la materia, por cuanto además de docente, investigadora y con amplia experiencia en resolución de conflictos, es delegada por Venezuela al Comité de Dirección del Foro Mundial de Mediación (FMM) y es fundadora del Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados del estado Lara.

La ley original fue reformada en el 2.010 y ahora nuevamente la han vuelto a reformar y publicada en Gaceta Oficial en número extraordinario de la semana pasada. La ve muy adecuada al país, pero también tiene detalles que no fueron considerados para su instrumentación en la forma más adecuada.

Postulaciones

Lo que veo como inconveniente, dice, es que fue muy corto el plazo de postulaciones a jueces de paz, ya que apenas fue abierto el lunes 25 de esta semana.

Como ese lapso tuvo una gran prisa, esperamos que haya un tiempo suficiente para que esa ley sea conocida por las comunidades y pueda la gente realmente interesarse.

Aliciente

En este punto indica que ahora los jueces de paz van a recibir una dieta, pero es que tampoco esa asignación les va a resolver la vida desde el punto de vista económico. Sin embargo, es una de las cosas buenas que trae porque antes no había ninguna remuneración. En mi criterio, prosigue, esa era una razón para que mucha gente no se interesara por ser juez de paz. Aparte de eso, no tenían oficina y, en consecuencia, debían despachar desde su propio domicilio. Como no había ningún aliciente, aquí, en el estado Lara no se nombró entonces ningún juez de paz. Ahorita va a haber una dieta que, supuestamente, será establecida en el presupuesto nacional del 2025; pero, no sabemos cuánto será el monto.

Disponibles

Quienes se encuentran en mejores condiciones de prestar un servicio a la comunidad como jueces de paz, según la doctora Cuenca de Ramírez, pueden ser los educadores jubilados. comunicadores sociales y, en general, profesionales disponibles para ese tipo de labor.

Los requisitos establecidos por la ley son, principalmente, que quienes desempeñarán las funciones de jueces tienen que ser mayores de 25 años, residir por lo menos tres años en el lugar donde va a ejercer el cargo y eso es muy bueno porque en ese tiempo debe haber conocido a los vecinos de su comunidad.

De acuerdo con la doctora Cuenca de Ramírez, en lo que respecta a que ninguno de los aspirantes tiene que haber tenido problemas con la justicia, es sabia la decisión porque alguien que haya incurrido en corrupción es obvio que no generará confianza y mucho menos para que juzgue casos delicados.

En cuanto al concepto de inhabilitación, comenta que lo que hemos visto es que muchas veces se ha venido imponiendo el castigo de inhabilitar a las personas por motivos políticos y no por otra razón.

Ojalá que para el juez de paz, que de paso va a tener una dieta que no sabemos de cuánto es y debe contar con los ingresos de su trabajo, lo apoye su comunidad.

Funcionamiento

La doctora Cuenca de Ramírez ve algunas dificultades para el funcionamiento de este sistema de justicia. Lo primero que se toma en cuenta es el sitio de trabajo porque como la oficina de los jueces de paz tendrán que proveerse la comunidad, no será fácil contar con ese tipo de local porque, no sólo el asunto se resuelve con el inmueble, sino que éste debe ser dotado del equipo necesario para funcionar. Se trata de proveer de silla, escritorio, computadora, impresora, teléfono, WIFI.

Embudo

Quizá se hayan postulado personas que no conozcan el contenido de la ley, animados solamente por su partido político, alguna organización a la cual pertenezcan o a una ONG, o el propio gobierno, algo que le sirva de embudo.

Preparación

Una de las críticas que se le hacen a la ley es que se implementará sin haber capacitado a quienes serán los jueces de paz.

Se les exige a las universidades que promuevan y desarrollen programas de capacitación para los jueces de paz en técnicas de mediación, conciliación y negociación, materias que poca gente domina.

Confiesa la doctora Cuenca de Ramírez que en la UCLA, donde ella es docente, cuenta con los dedos de la mano los profesores que se dedican a esas disciplinas.

Capacitación

Acerca de la capacitación manifiesta que un proyecto en la UCLA requiere de tiempo para ser aprobado.

Con su experiencia de estar haciendo proyectos en esa casa de estudios, ser profesora y jefa de un departamento, podría hacerlo oportunamente; pero, una persona que no tenga esas cualidades y lo presente, por lo menos, tendrá que esperar un mes para su aprobación.

Para dar un ejemplo de los pasos que ella tiene que dar como jefa del Departamento de Derecho en el Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales, indica que el proyecto tiene que presentarlo ante la Coordinación del mencionado Decanato. Ahí es sometido a la consideración de tres expertos, quienes dirán si se están cumpliendo las condiciones para ser aprobado y, luego, el coordinador de extensión lo enviará a la Dirección General de la UCLA, donde los siete coordinadores de extensión en un consejo, el cual se hace una vez al mes.

Es de imaginar que si ese proyecto se presenta ahora, cuando ya está finalizando noviembre, será conocido en diciembre; pero, como en el último mes del año se trabaja hasta el día 15, probablemente, el consejo lo vería en enero.

Cuando refiere este asunto es para dar una idea de la tardanza que tendría un proyecto que sea solicitado por alguien que nunca se ocupó de presentar un conjunto de ideas para ser analizado por un cuerpo de expertos universitarios. Tiene, por tanto, que buscar un profesor de esa casa de estudios para que haga el trabajo; pero, no lo va a encontrar de inmediato porque no hay mucha gente que trabaje con justicia de paz en el país.

Una vez que lo consiga, ese profesor debe estar dispuesto a hacerse responsable en la UCLA, porque si no es docente, no le van a aceptar proyecto.

Ese es uno de los aspectos que la doctora Cuenca de Ramírez ve como actos de apresuramiento en la implementación de la ley, opinión que tienen también otros profesionales del Derecho que han podido examinar el texto aprobado por la Asamblea Nacional..

Limitantes

Eso que estoy diciendo, prosigue, limitaría los alcances de esta ley, que en principio es muy buena porque trataría los problemas de la comunidad con base en la negociación, la mediación y la conciliación.

De manera que muchos problemas que hoy en día que son resueltos por los jueces en los tribunales, ahora vendrían a ser resueltos por los jueces de paz sin que los procesos le cuesten dinero a la comunidad o a los interesados.

Las causas que llegarán a los jueces de paz, naturalmente, serán de cuantía menor.

Estos jueces no van a conocer de faltas y delitos penales, por supuesto. Ni tampoco de acciones que tengan que ver con la capacidad de la gente, como matrimonios.

Dificultades

La doctora Nelly Cuenca de Ramírez confiesa que como ella está acostumbrada, como muchos otros profesionales, a trabajar, sin remuneración alguna, en organizaciones no gubernamentales, le agrada hacerlo por el bien de las comunidades.

Porque es muy bonito, como lo dice la ley, la preservación de la armonía en las relaciones familiares, vecinales y comunitarias, así como resolver los problemas mediante la negociación, mediación y conciliación.

Todas las cosas que se piensan hacer para implementar la ley es lo que se critica a la nueva reforma.

Para finalizar la entrevista, la doctora Cuenca de Ramírez no ve ningún problema en trabajar para las comunidades porque lo ha venido haciendo desde hace más de veinte años.

Pero, si lo es para las personas que tienen la buena intención de hacerlo y se frenan cuando ven que no hay ningún tipo de remuneración, desempeñarse como jueces de paz y estar disponibles las 24 horas durante los siete días de cada semana y que su casa va a ser convertida en una oficina a la cual acudirá gente de la comunidad buscando que le resuelvan sin dilación sus problemas.

Esa es otra razón para no estar de acuerdo con el apresuramiento como se está tratando de implementar la reforma que, aunque la considera bonita, amerita tiempo para que sea aplicada adecuadamente.

Para decirlo con el común refrán del pueblo: Nadie está dispuesto a echar ese muerto encima.

