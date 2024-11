Salomón Rondón hace historia: Nominado al equipo ideal de The Best de la FIFA #29Nov

- Publicidad -

El fútbol venezolano vive un momento histórico. Salomón Rondón, delantero del Pachuca en la Liga MX y figura emblemática de la Vinotinto, ha sido nominado al equipo ideal de los premios The Best de la FIFA, compitiendo con estrellas mundiales en la división de atacantes como Erling Haaland, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Esta nominación representa un hito sin precedentes para el fútbol venezolano, posicionando a Rondón entre los mejores delanteros del mundo y demostrando el crecimiento del talento futbolístico en el país. El delantero venezolano ha tenido un año excepcional, destacándose tanto a nivel de clubes como con la selección nacional.

La votación para elegir al once ideal está abierta al público, que podrá participar junto a capitanes, entrenadores de selecciones nacionales y periodistas especializados. Esta es una oportunidad única para que los fanáticos del fútbol expresen su reconocimiento al talento de Rondón y lo apoyen para formar parte del equipo ideal del año.

Rondón, quien es el máximo goleador histórico de la Vinotinto, ha construido una sólida trayectoria en el fútbol europeo y asiático, pasando por equipos como Rubin Kazán, Zenit de San Petersburgo y West Bromwich Albion. Su llegada al Pachuca ha sido un nuevo capítulo de éxito en su carrera.

Rondón, el goleador de la Vinotinto acumula 243 dianas y un total 203 a lo largo de su carrera con clubes profesionales en Europa, Asia y América.

El delantero jugó en Las Palmas, equipo español con el que logró 12 tantos. Luego anotó 27 Málaga para después marcar 24 tantos con el club ruso Rubin Kazán. Su trayectoria continuó con el Zenit, con el que anotó 28 goles. 28 logró con el West Bromwich Albion Football Club, también conocido como West Bromwich Albion, de Inglaterra. Y con el Pachuca lleva una buena cosecha.

El periodista deportivo, Fernando Petrocelli explicó a la FIFA a través de un comunicado que «en esta edición, los aficionados desempeñarán una labor destacada en la elección de los ganadores. Así, en el Premio The Best al Jugador de la FIFA de Fútbol, el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, el Premio The Best al Guardameta de la FIFA y el Premio The Best a la Guardameta de la FIFA, los votos de los aficionados tendrán el mismo peso que los de los actuales capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales masculinas y femeninas, así como los de los representantes de medios de comunicación».