Daniella Cabello responde a las sanciones de EEUU: «Me siento honrada de recibir este ataque» #30Nov

- Publicidad -

La presidenta de Marca País, Daniella Cabello, hija del segundo del chavismo, Diosdado Cabello, reaccionó a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a ella y a otros 20 funcionarios venezolanos, destacando que recibe este ataque con «orgullo» y reafirmando su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de Venezuela.

Durante su aparición telefónica en el programa «Maduro Live De Sudente», conducido por el líder del oficialismo Nicolás Maduro, Cabello expresó su postura sobre las sanciones: «Me siento honrada de recibirlo como joven revolucionaria, porque trabajar para este país y querer mostrarle al mundo que lo que se hace en Venezuela es mejor, no puede sino enorgullecerme». En sus palabras, dejó claro que la presión externa no influirá en su labor, que sigue enfocada en promover la recuperación económica del país.

- Publicidad -

Maduro también aprovechó la oportunidad para respaldar a Cabello, destacando el profesionalismo con el que lidera la Agencia de Promoción de Exportaciones y su contribución a la recuperación económica de Venezuela. “Espero que estén a la altura del honor que el imperialismo les ha otorgado a una edad tan temprana”, afirmó Maduro en un mensaje de apoyo a los sancionados.

Sanciones de EE.UU. y Lista Negra:

La nueva lista de sanciones fue publicada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos el 27 de noviembre de 2024, afectando a una serie de funcionarios vinculados al gobierno de Nicolás Maduro. Además de Daniella Cabello, el ministro de Comunicación Freddy Ñáñez y otros funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Nacional de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Milicia Bolivariana figuran en esta lista.

Estas sanciones son una de las medidas adoptadas por Estados Unidos para presionar al gobierno venezolano, acusando a estos funcionarios de estar involucrados en supuestas violaciones de derechos humanos y en la corrupción dentro del gobierno de Maduro.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí