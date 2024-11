Periodista venezolana Idania Chirinos recibió el Premio Nacional de Comunicación de Colombia #30Nov

- Publicidad -

La Sociedad Colombiana de Prensa (SCP) otorgó el prestigioso Premio Nacional de Comunicación y el Periodismo Alfonso López Michelsen a la periodista venezolana Idania Chirinos, quien actualmente se desempeña como directora de Contenidos de NTN24.

La ceremonia de premiación tuvo lugar en Bogotá, donde Chirinos fue reconocida por su destacada trayectoria profesional y su incansable compromiso con la verdad en el periodismo.

Chirinos, con más de 20 años de experiencia en el campo de la comunicación social, expresó su agradecimiento por el galardón, el cual considera un profundo honor. «Significa comprometerme cada vez más con un país que me ha cobijado, que me ha dado una nacionalidad, que me ha permitido sentirme amparada en un momento complicado para un país que me vio nacer, que es Venezuela», manifestó la periodista al recibir el premio.

A lo largo de su carrera, Chirinos ha trabajado en diversos medios de comunicación, tanto en Venezuela como en el ámbito internacional, dirigiendo y conduciendo programas informativos que han sido clave en la cobertura de noticias para toda América Latina, el Caribe y Estados Unidos. En la actualidad, dirige y presenta La Tarde, un espacio informativo en vivo de NTN24 que se ha consolidado como un referente de noticias y opinión en la región.

Graduada en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Chirinos ha sido una de las voces más influyentes de la prensa en Colombia, especialmente dentro de la comunidad venezolana que reside en el país vecino. Su labor no solo ha sido un faro informativo, sino también una contribución al fortalecimiento del periodismo libre y ético en tiempos de grandes desafíos.

