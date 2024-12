El precio internacional del café se ha “disparado” pero caficultores nacionales reciben menos ingresos #2Dic

- Publicidad -

Los caficultores nacionales protestan porque la agroindustria solo les está pagando menos de un 50% de los precios internacionales, mientras que el café molido en los supermercados lo están vendiendo entre $11 y $12 el kilogramo, sin que se haga ningún reconocimiento a los productores por parte de quienes tienen el dominio del mercado, denunciando a la vez los productores los problemas de vialidad rural.

Se preguntan los productores. Si en Colombia les pagan lo que corresponde, por qué el precio del café molido se consigue en 9 dólares y en Venezuela cuesta tres dólares más caro.

- Publicidad -

Revelan que los precios del café en los mercados internacionales se ha “disparado” y está por encima de los $325 el saco, debido a los problemas serios de sequía que se han registrado en Brasil que es el principal productor de café en el mundo y a los problemas climáticos que se han presentado en Vietnam que es el otro gran productor de café mundial.

Sin embargo, esta escalada de precios internacionales no se ha visto reflejada en los precios entre los caficultores venezolanos, ya que no les pagan el precio internacional establecido en una Gaceta Oficial, tampoco los 200 dólares acordados con el gobierno, sino que apenas estarían recibiendo US$ 160 pagaderos en bolívares.

Como ejemplo señalan la situación de los caficultores de Colombia, quienes están recibiendo como pago el doble del precio que pagan en Venezuela, sin embargo, el café colombiano en los anaqueles se consigue a precios que están muy por debajo de los precios venezolanos.

La agroindustria no ha dado ninguna explicación, pero como con los que tienen el poder de compra le pagan al productor el precio que más les acomode a sus intereses, situación que ya se vivió en el país hace 25 años y que contribuyó a que la producción nacional se viniera abajo, que los productores abandonaran el cultivo, por no ser rentable y esta situación obligó a la agroindustria a comprar café caro y esto es lo que están tratando de evitar, en estos momentos, cuando la caficultura se ha recuperado y la producción se estima en 1,2 millones de quintales.

Recuerdan que el Gobierno Nacional publicó una Gaceta Oficial el año 2023, donde se establecía que el precio al productor tenía que ser el precio internacional; sin embargo, este año se llegó a un acuerdo entre la CVC y los productores, la mayoría afectos al oficialismo, donde el precio del café al productor tenía que ser de 200 dólares, pero la realidad hoy es que están recibiendo el pago en bolívares equivalente a 150 dólares, advirtiendo que legalmente lo que está en vigencia es el precio establecido en la Gaceta Oficial, porque esa medida no ha sido derogada, o sea que los caficultores deberían estar recibiendo el precio internacional que hoy se está pagando, debido a que un acuerdo nunca puede estar por encima de una resolución o decreto publicado en la Gaceta.

Trascendió que la agroindustria del vecino país viendo la diferencia que existe, presuntamente están comprando café en Venezuela, aumentando así sus ganancias.

Colapso vial afecta a caficultores

Por otra parte. la preocupación que embarga a los productores de café, debido al colapso del puente del bongo en la troncal 001, que permite el acceso a los estados Trujillo y Portuguesa, reveló Guzmerly Páez, directora nacional del café, por la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Fedeagro.

Paéz, destacó hace pocos días que esta es una zona muy cerca de la falla de Boconó, donde los terrenos son inestables. “La caída de este puente compromete la comunicación terrestre con la ciudad de Guanare, Biscucuy, Campo Elía, Chabasquén y parte del estado Trujillo.

Asimismo, resaltó que el rubro se encuentra en plena zafra, viéndose afectados alrededor de 20 mil productores. “En estos momentos también estamos preocupados por cómo se va a hacer para pasar o transportar el gasoil necesario para las cosechas” Vamos en el 70% de la cosecha, apuntó.

Guzmerly, hizo un llamado al gobierno nacional y al gobierno regional, para que sea solucionada esta problemática. La dirigente, mencionó que el gobernador de la entidad ha hecho presencia en la zona afectada, prometiendo en un mes aproximadamente se restablecerá el puente, fecha que según Paéz, afecta a los productores, ya que estarían paralizados, hizo un exhorto a que la solución sea lo más pronto posible.

Invitó a la Cámara de Comercio, a la Alcaldía, a los comerciantes y a todos los que hacen vida comercial en el municipio para que nos reunamos, nos organicemos y poder solucionar esta afectación, porque los afectados somos los productores de café”. Destacó la directora del rubro.

“No solo la troncal 001, si no también la troncal 007 está colapsando, única vía que tienen para movilizarse en estos momentos, problema que resalta como muy grande. Las lluvias han azotado estas zonas, poniendo en riesgo vidas, cosechas y vías de transporte”, aseguró Guzmerly en el portal de la confederación.

Precisa que este problema no solo afecta el traslado del producto a los centros de consumo, sino también el envío de combustible y productos de consumo a la zona, por lo que se requiere de una atención urgente.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí