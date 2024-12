María Corina Machado sobre asilados en la Embajada Argentina: son rehenes torturados #2Dic

- Publicidad -

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, señaló nuevamente al gobierno de Nicolás Maduro por el asedio a la Embajada de Argentina en Caracas, este lunes 2 de diciembre participó en la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Congreso de la República Dominicana. Machado ha denunciado reiteradamente las acciones contra los seis asilados que forman parte de su equipo de trabajo.

«Tenemos nuestros colegas asilados en la Embajada de Argentina durante más de ocho meses, una embajada que está hoy, bajo la protección de Brasil, porque el régimen expulsó a los diplomáticos argentinos cuando también expulsó a los de República Dominicana», comenzó diciendo la dirigente mediante una videoconferencia para la Comisión.

Acto seguido, dejó en claro que «están sometidos a una situación brutal, sin luz, sin agua, no les dejan ingresar ninguna visita. Son rehenes torturados en territorio argentino«.

Machado remarcó, «en Venezuela nuestras familias están siendo amenazadas, nuestros compañeros perseguidos, niños venezolanos torturados en las cárceles, las propias Naciones Unidas han hablado a través de su misión de verificación de los hechos que se han cometido crímenes de lesa humanidad».

Participación de nuestra líder @MariaCorinaYA con la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Congreso de la República Dominicana.



Fiscal de la CPI sobre caso Venezuela

Este lunes, la Corte Penal Internacional (CPI) inauguró la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma en La Haya, un evento clave en el ámbito de la justicia internacional. Durante su intervención, el fiscal de la CPI, Karim Khan, abordó varios temas relevantes en la escena global, destacando el caso de Venezuela y las preocupantes demoras en la implementación de prácticas judiciales adecuadas en el país.

Khan, en su discurso inaugural, dejó en claro que Venezuela se enfrenta a una situación crítica en cuanto a la complementariedad judicial, el principio bajo el cual los países deben tomar la iniciativa en juzgar los crímenes internacionales, antes de que la Corte asuma su jurisdicción. «La complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Por eso quiero dejar claro que la pelota está en el tejado de Venezuela. La vía de la complementariedad se está quedando sin camino», señaló el fiscal.

En este contexto, el fiscal subrayó que la investigación de la CPI sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela avanza sin demoras y en paralelo con los esfuerzos para lograr la complementariedad judicial. «Nuestras investigaciones independientes están en marcha, siempre han sido en paralelo. Son activas y estamos trabajando en estrecha colaboración con una variedad de socios para cumplir con nuestras responsabilidades», destacó Khan.

