VIDEO | Periodista argentina recibe el Premio Martín Fierro de Cable 2024 y se lo dedica al pueblo venezolano #3Dic

La periodista argentina Carolina Amoroso recibió el codiciado Premio Martín Fierro de Cable 2024, otorgado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) a la mejor Labor Periodística Femenina. Con una Bandera de Venezuela en sus manos, la comunicadora de TN Internacional no solo celebró su logro personal, sino que dedicó el galardón al pueblo venezolano, cuya lucha por la libertad y la justicia ha sido el motor de su carrera.

Amoroso, conocida por su exhaustiva cobertura sobre el éxodo venezolano y su documental Darién, la selva del infierno, compartió un emotivo discurso en el que reiteró su apoyo a Venezuela. «¡Venezuela libre! El pueblo que tanto me inspiró. Sepan que un día, tarde o temprano, va a llegar la libertad», expresó, enfatizando la importancia de que los periodistas no caigan en la «equidistancia boba» y llamen a las cosas por su nombre. En sus palabras, la tarea del periodista no es interponerse entre los victimarios y las víctimas, sino ser un puente para la verdad.

La gran Carolina Amoroso ganó el Martín Fierro por Mejor Labor Periodística Femenina, y lo recibió con la bandera de 🇻🇪. ¡Gracias siempre, amiga @carola_amoroso! Eres un ejemplo del periodismo. Pronto harás una cobertura desde Venezuela mostrando cómo celebramos la libertad. pic.twitter.com/zyDSUtas4B — Elisa Trotta (@EliTrotta) December 2, 2024

Con una relación profunda hacia Venezuela, país en el que vivió entre los 11 y 16 años, Amoroso destacó su especial cariño hacia los pueblos de América Latina que luchan por su libertad. A lo largo de su carrera, se ha convertido en una voz influyente, brindando cobertura a los acontecimientos más relevantes del país caribeño y visibilizando las historias de los venezolanos que huyen de la crisis.

En sus declaraciones, la periodista también rindió homenaje a los protagonistas de sus reportajes: los caminantes de América Latina. «Son las personas más inspiradoras que conozco», destacó. «Muchas gracias por permitirme contar sus historias», añadió con emoción.

Cobertura de las elecciones en Venezuela: Una mirada crítica y valiente

En julio de este año, Carolina Amoroso viajó a Venezuela junto a su equipo de TN (Todo Noticias), Matías Rebella y Bruno Mazzitelli, para realizar una cobertura en vivo de las elecciones presidenciales que marcaron la agenda del país. La periodista y su equipo mostraron en directo cómo se vivían los comicios, marcados por un clima de tensión debido a las protestas que surgieron tras los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que dio la victoria a Nicolás Maduro, mientras que la oposición defendía la victoria de Edmundo González.

Sin embargo, durante la cobertura, la situación se tornó complicada cuando el gobierno venezolano solicitó a Amoroso y su equipo una visa para poder continuar ejerciendo funciones en el país. Ante la incertidumbre sobre la renovación de sus visas y las crecientes dificultades logísticas, el equipo decidió abandonar Venezuela. Amoroso relató que incluso su vuelo fue cancelado y que muchos de sus colegas tuvieron que buscar rutas alternativas, viajando a destinos como Madrid o Lisboa para regresar a Argentina.

A pesar de las dificultades, la periodista no dejó de hacer hincapié en su misión: «Mi trabajo era ese, mostrar la verdad de lo que sucede en Venezuela», expresó en declaraciones a la revista Gente. Según Amoroso, el país sigue siendo un lugar marcado por una profunda crisis, donde la dolarización ha afectado gravemente a los más vulnerables, y donde muchos jóvenes piensan en emigrar debido a la falta de oportunidades.

«Un país donde los jubilados cobran 3 dólares, donde los barrios no tienen acceso a los servicios básicos, y donde las madres lloran porque no saben cuándo volverán a ver a sus hijos», dijo Amoroso, resumiendo la realidad de una nación atrapada en su propio colapso social y económico.

