OPINIÓN El Balcón Urticante: Santa Bárbara #4Dic

- Publicidad -

Hoy miércoles 4 de Diciembre la Iglesia Católica celebra según el Calendario Litúrgico «EL DÍA DE SANTA BÁRBARA» no solo en Venezuela sino también en muchos Países de América y en los Países Anglosajones. La Historia de SANTA BÁRBARA es bastante triste y quiero en mi entrega comentar algo de esa Historia para los lectores de EL IMPULSO. En la antigua Ciudad de Nicomedia actualmente Izmit en Turquía, había un hombre sumamente rico y poderoso llamado Dióscoro quien era pagano y supersticioso. Dióscoro tenía una hija muy bella y hermosa llamada BÁRBARA a quien celaba demasiado. Esos celos hizo que Dioscoro ordenara la construcción de una Torre muy alta con dos ventanas para encerrar allí en esa Torrea su hija BÁRBARA y de esa manera evitar que tuviera contacto con la gente y principalmente con hombres. La idea de Dióscoro era que BARBARA estuviera encerrada en aquella Torre hasta que llegara algún Príncipe a pedir su mano en matrimonio. Un día Dióscoro le dijo a su hija BÁRBARA que varios Príncipes habían llegado a pedir su mano. BÁRBARA se sintió ofendida por aquellas palabras de su padre y le contestó: «Padre mío, mi decisión es no casarme y eso lo he pensado ya muchas veces y así lo tengo decidido y te DIJO Padre mío que no me obligues a casarme» La meta de BÁRBARA era llevar una vida perfecta sumida en busca del verdadero Dios y si se alejaba de esa meta jamás lograría su acercamiento con el Dios Supremo a quien ella adoraba.

Esa decisión de BARBARA decepcionó completamente a su Padre quien se enfureció y decidió irse a vivir a otro País por un tiempo lo que aprovechó BÁRBARA para que en la ausencia de su Padre colocar una cruz en el baño y agregarle otra ventana a las dos que ya tenía la Torre donde ella estaba encerrada para simbolizar a la Santísima Trinidad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. BÁRBARA fue bautizada y siguiendo las costumbres de San Juan Bautista, solamente comía miel y langostas. Dice la Historia que los baños en donde BARBARA fue bautizada fueron consagrados y existen evidencias que allí muchos ciegos han recobrado la vista. BÁRBARA estaba fortalecida por su fe y esa fe la llevó a vencer a Satanás, demostrándolo cuando reaccionó en contra de los ídolos paganos de su Padre, escupiéndoles y diciéndole: «Todos aquellos a los que vosotros habéis inducido al error y que creen en vosotros, serán como vosotros». Luego de esto se retiró a orar a Dios en la alta Torre que le servía de cárcel.

- Publicidad -

Cuando su Padre Dióscoro regresó y vip la restauración que BÁRBARA le había hecho a la Torre, le preguntó a los peones: ¿Por qué habéis hecho otra ventana a la Torre?. Los peones atemorizados porque sabían el mal carácter de su patrón, le contestaron: «Porque su hija BARBARA nos lo ordenó», Dioscoro muy enojado y furioso hizo venir a BÁRBARA ante su presencia y le preguntó: ¿Por qué habéis mandado a hacer otra ventana a la Torre?. BÁRBARA le contestó: «Mandé hacer tres ventana porque tres ventanas le dan la luz al mundo y a todas las criaturas mientras que dos ventanas solamente dan sombras y oscuridad; Tres ventanas simbolizan a Las Tres Divinas Personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que son los únicos en quienes debemos creer y adorar». Tanta fue la rabia que agarró Dióscoro que desenvainó su espada para matar allí mismo a su hija BÁRBARA quien se puso a orar y entonces ocurrió el milagro de que BÁRBARA se elevó por el aire por la protección Divina y volando llegó a una roca en la montaña donde fueron testigos dos pastores que cuidaban sus rebaños de ovejas y que vieron volar a BARBARA. Dioscoro la persiguió hasta la montaña y tomándola por los cabellos la arrastró por el suelo obligándola a regresar a la Torre para ser Juzgada y de esa manera limpiar su nombre ante la gente de la Ciudad.

Dióscoro le dio otra oportunidad a su hija BÁRBARA pidiéndole renegar de la existencia de Dios. El Juez que la Juzgaba le dijo: «Elige BÁRBARA entre sacrificar a tu Dios y salvar tu vida o morir cruelmente torturada». BÁRBARA le respondió al Juez: «Me ofrezco en sacrificio a mi Dios Creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas y en Jesucristo su único hijo Nuestro Señor». BÁRBARA luego de ser apaleada y torturada durante varios días, fue sentenciada a morir decapitada ya que seguía con la misma posición ante el Juez. El propio Dióscoro le arrebató a BÁRBARA al Juez y se la llevó a la montaña. En el camino BARBARA rezó esta oración: «Señor creador del cielo y de la tierra, te ruego me concedas tu gracia y escucha mi oración por todos aquellos que recuerdan tu nombre y mi martirio; Perdona a mi amado Padre y a quienes me martirizan». BARBARA escuchó una voz que venía del cielo que le dijo: «Ven BÁRBARA, esposa mía, ven a descansar en la morada de mi padre que está en el cielo que yo te concedo lo que acabas de pedirme». BÁRBARA fué decapitada a las 3 de la tarde por su propio Padre junto a una amiga llamada JULIANA quien pidió ser martirizada igual que su amiga BARBARA. La tarde que murió BÁRBARA era una tarde despejada de nubes y con un sol radiante sin amenaza de lluvia, pero dice la Historia que cuando Dioscoro regresaba a su casa luego de haber decapitado a su hija BÁRBARA, de pronto le cayó un rayo y lo mató desintegrándose totalmente. Tanto BÁRBARA como su amiga JULIANA fueron sepultadas por un humilde y noble hombre llamado Valentino. Yo Alí Ramón Delgado tengo el Libro El Martirologio Cristiano donde tengo la Historia y Biografías de muchos Santos y Santas de Vidas Ilustres y ejemplares y por eso cuando vi la nueva película de SANTA BÁRBARA que ya se puede ver en INTERNET, no me parece que está filmada con el realismo como sucedieron las cosas ya que el guión y el libreto de esa película no se compagina con la realidad con la vida de SANTA BÁRBARA.

Alí Ramon Delgado

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí