OPINIÓN El salvoconducto de Julio el psicópata #4Dic

El blanqueo de dinero se ha convertido en un salvoconducto para los traficantes.

El Mundo del Siglo Veintiuno (1996)

Ante el levantamiento del velo de la corrupción judicial, basta un botón.- Ella,

la cuñada de la obesa Melissa en aprieto, adiestrada en las artimañas de la trampa, las coimas, la extorsión, la corrupción y el forjamiento de títulos valores estafa, por su mentor el prófugo Rey Aldo – el primer novio o novio favorito de Julio el psicópata -, la Weenelly Ferrera continúa haciéndose en esta gestión de muchos dólares sucios que no declara ni al fisco ni a las contralorías. Todos estos personajes, monos voladores, mascotas jalabolas y esclavos Stephen Candie bajo las órdenes de su anterior amo el tartamudo Julio el psicópata, narcisista, voyerista, sádico, bipolar, megalómano, bisexual, histriónico y licántropo, a quien en su momento el largo brazo de la ley lo atrapará y lo hará preso. Así las cosas luego de muchas vueltas cuales atavismos para sorprender a “bobos”, el director sustituto dejó como jefa de la Oficina de “no te fíes” con incumbencia directa en la Oficina de Control de Extorsiones a Weenelly Ferrera una mona voladora de Julio el psicópata, la consanguínea del otro prófugo en Chile “el negro Primicio”, el marido de “la obesa Melissa en aprieto”, la corrupta ladrona cómplice y la mano derecha del Rey Aldo. Melissa en aprieto luego de haber admitido los hechos y los delitos cometidos tales como extorsión, forjamiento y venta de títulos valores estafa y corrupción; está y anda desde hace tiempo en la calle por el celestinaje de una medida sustitutiva de privación de la libertad. Conceder este tipo de gracias – incongruencias judiciales – a delincuentes confesos y nefastos para la administración pública como a Melissa en aprieto o al Rey Aldo; dejan en evidencia que los delincuentes dolosos y culpables capturados incluso en flagrancia, se benefician de figuras sustentadas en filosofías benignas para gente con mayor presunción de inocencia, que no es el caso de esta trinca de parroquianos delincuentes cuyo escándalo fue público, notorio y comunicacional, el día de los culpables.

Los cazadores cazados.- Y ellos muy feos para la foto, culi metidos ahora aterrados, escondiendo los rostros e incrédulos al haber sido sorprendidos in fraganti delito; de nada les sirvió cuando se pavoneaban en la institución mirando a todos por encima de los hombros, ensoberbecidos, pedantes y jactanciosos, con los buches inflados como palomas, creyéndose superiores, cuando en realidad son pestilentes delincuentes amparados por el Gedo liderado otrora por Julio el psicópata. Incluso sabiéndose delincuentes, eran complotadores para dañar a inocentes; como el propio Tomás de Torquemada, para que sus crímenes fueran inadvertidos, haciendo ruidos para cazar a inocentes. Julio se creyó siempre con la autoridad de un Dios pues los narcisistas se creen deidades – algo les folla el cerebro; por lo que el Rey Aldo, la obesa Melissa en aprieto, fungían de inquisidores con el “síndrome de obediencia a la autoridad”, convencidos de que si era Julio quien ordenaba hacer injusticias e iniquidades y el que mandaba a hacer daño, entonces estaba bien porque Julio era la autoridad. “Recordemos que el síndrome de obediencia es la tendencia que tienen las personas a complacer a quienes están en posiciones de autoridad, incluso si ello implica causar daño a otros”. Y estos crápulas además de sentirse justificados en hacerles daños a otros, al punto de difamarlos, dejarlos sin empleos y truncarles sus aspiraciones e inmiscuirse en sus asuntos personales ante otros organismos, como registros públicos, se jactaban del efecto hubris, también conocido como síndrome de Hubris, es un trastorno psiquiátrico que se caracteriza por un ego desmedido y una falta de empatía. Las personas que lo padecen pueden tener una sensación de omnipotencia y arrogancia, y despreciar las opiniones de los demás. Siempre la mano de Julio estuvo detrás de todo el mal que se causó en la institución a gente proba, decente e inocente. Porque para Julio todo lo que huele a decencia hay que ensuciarlo o destruirlo. Este es el modus operandi del psicópata narcisista como Julio y otros tantos que con trastornos similares se convidaron a joder la vida institucional.

Con Weenelly Ferrera la corrupción continúa y todo queda en la casta.- Los estrenos diarios o los signos exteriores de riquezas – smartphones, vehículos, casas, apartamentos, ropas, joyas, etc. – en un puesto público de menudo salario, pero que llena los bolsillos en coimas, extorsiones y diversas estratagemas para los enriquecimientos ilícitos; enseñorean a los funcionarios corruptos que se jactan por la impunidad de los libertinajes internos. En ejercicio deshonesto de sus roles o funciones, todo comporta una competencia en apostar de ver quien entre la casta criminal hace más dinero sucio o dinero negro, en una carrera de relevos, de testigos y de deshonor o inmoralidad en la que fingen ser gente decente, pero que el tiempo se ha ido encargando de dejarlos expuestos a la luz pública o delante de sus familiares y cónyuges como el caso de “las coge machetes Julia Elizabeth y Roxana la cristiana”. Roxana “la segunda amante de Julio el psicópata”, también apodada la mujer de los coroneles; tal como lo fue Julia Elizabeth “la primera amante de Julio el psicópata ” – la impopular chabela – , la que coronel que llega, coronel que se coge; o Andreita la limpia pecera o la vampira láctea con su boca llena de fluido blanco en los distintos ambientes; o cara de julio la ex directora de la Escuela de Derecho de una prestigiosa universidad de otra urbe, llamada la flor de barranco porque nadie la coge, conocida también como la Piraña; entre infinidad de casos, que uno a uno van cayendo. Chuchín «el segundo novio preferido de Julio el psicópata», el mayordomo que hizo tanta corrupción y tal magnitud de dólares y patrimonios diversos como su marido Julio el narcisista. Cometer inmundicia e inmoralidad nada les importa con tal de hacerse de muchos dólares así ofendan el templo del Espíritu Santo – sus cuerpos – y dejarse invadir por el pecado y el delito, además de zaherir a otros por el efecto hubris.

El cargo vitalicio de Lesbia Carlota y una motocicleta nueva de paquete para su novia.- La Oficial Borromea, o el macho vernáculo, que proviene de la casta de corrupción de Julio el psicópata, ésta lesbiana ha permanecido intocable en esa plaza no obstante habérsele vencido su “corrupción de servicios”, pero los jefes se hacen los gilipollas o los huevones – convenientemente complacientes – porque ella es la recolectora diaria de las extorsiones a los usuarios y los superiores se garantizan “carajitas” para ellos y le permiten hacer sus iniquidades “quid pro quo”, le dejan pasar sus concupiscencias; a cambio de que ella los provea de los “rollos de dólares” diarios y de las chamitas, algunas víctimas otras gustosas corrompidas también. De esta manera se lubrica la maquinaria de la corrupción en la institución. Y todo queda en familia. Las fiestas secretas y las bacanales causan espanto. “Sodoma y Gomorra son unas niñas de pecho”, al compararlas con la institución.

De Mara la vieja bruja camandulera la tristemente célebre Pejesapo, a la nieta de Tobías.– Un puesto controvertido – que no moja pero empapa – ha sido la jefatura de “no te fíes” – hoy en manos de Weenelly Ferrera – , bajo el craso error de creerla a ella ingenua y que ese es un destino funcionarial de poco caudal dinerario al cual es difícil sacarle punta ilícita, pero que la Pejesapo de manera disciplinar y de bajo perfil, el saqueó corrupto provecho lucrativo, por lo que también la conocían como la vieja de los quesos, pues ella hizo de cada tarea encomendada un verdadero queso o un guiso ilícito por la experiencia corrupta acumulada en la jefatura de la cual fue despojada astutamente aquella vez por Pierina de Bayer, una mujer talentosa pero sin probidad. A Pierina de Bayer no obstante tener una pésima ortografía se le tuvo aprecio y fascinación por la lógica de su razonamiento, audacia y perspicacia de pensamiento, hasta que se constató haber causado grave daño a un hombre honesto que la creyó amiga. Y en su pernicioso actuar Pierina con intrigas era una correveidile de Julio el psicópata, y en su afán por eliminar competencia por efecto de su síndrome de Procusto, logró despojar a su engañado admirador de su trabajo, con el cual este buen hombre llevaba el pan a su casa. Otra mierda es Mara la Pejesapo, una mujer intrigante, envidiosa con diversos síndromes especialmente el sesgo cognitivo Dunning Kruger, porque la ignorancia es atrevida y Mara se cree que se las sabe todas, incluso por encima de los especialistas y doctores. Es oportuno señalar que Mara sufre episodios del síndrome de Ganser que es un trastorno psiquiátrico poco frecuente que se caracteriza por dar respuestas erróneas pero aproximadas a preguntas sencillas. Este síndrome fue descrito por primera vez en 1898 por el psiquiatra alemán Sigbert Ganser.

El corruptonomio.- Es característico en estos organismos del estado, encontrarnos con un hervidero de personas que por sus peculiares características psicológicas o psiquiátricas, se juntan y se convidan inconsultamente en estos sitios donde le dan rienda suelta a sus perversiones y síndromes, congraciándose a su vez con un jalabolismo patético con Jefes ávidos y ansiosos de adulación y reconocimiento para saciar sus ya desmedidos egos y que también están “siempre tóxicos” en insania desmedida, para ensuciar o destruir a inocentes para en su maldad camuflarse de gente que pone orden y persigue la corrupción, cuando realmente buscan ser idolatrados y vistos o evaluados como gente moralmente irreprochable y he allí la emboscada a la sociedad para continuar en corrupción sin ser detectados.

La escuela del Rey Aldo y una de sus alumnas: Weenelly Ferrera .- Aunque el sustituto director válidamente se ha dado a la tarea de ir incorporando su propio equipo, a su propia gente de confianza para tener su personalizada marca en la gestión – su estilo particular – , y vaya que lo ha logrado pues ya todos saben lo que hace; también es cierto que en este proceso de decantación la casta instalada que viene de la escuela del Rey Aldo; permanece al acecho como caimán en boca de caño y es el caso de Weenelly Ferrera cuyos talentos criminales afinados por la “casta de Julio el psicópata”, sigue haciendo corrupción alardeando de sus gemidos como puta en burdel. Parece un estilo de gestión, cerciorarse de tener en las riendas de departamentos y gerencias a gente cuya corrupción le viene de casta o que son genéticamente comprobados como corruptos curtidos, como en el caso de Weenelly Ferrera que proviene de una familia de delincuentes, nada más imagínense los convictos de su hermano y su cuñada y a nadie se le ha ocurrido revisar en el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL). Como sí lo buscaron en su oportunidad ya muy tarde con el Rey Aldo para hacerlo preso ante la depravación corrupta y forjamiento de títulos valores en la Oficina de Control de Extorsiones, y “Eureka” el Rey Aldo estaba reseñado como un hampón. Allí en la institución hay mucha gente camuflada de decente y son unos delincuentes, algunos registrados en SIIPOL otros consuetudinarios criminales celestinamente protegidos sin registros policiales hasta que el largo brazo de la ley les ponga los ganchos.

El salvoconducto firmado por Julio el psicópata.- Crucita y la tal Aguada junto a Julio tenían el negocio de corrupción en la cresta de la ola, hicieron una fortuna brutal vendiendo títulos valores estafa, extorsionando y desprestigiando a la institución que les dio albergue. Hay quienes tienen un as bajo la manga que conservan y se trata de una comunicación rubricada por el amo Julio con sello y todo incluido, donde justifica la gestión de estas dos corruptas y que fue difundida en los grupos de WhatsApp de aquel entonces. Este par de robustas obscenas se pagaban y se daban el vuelto, y pusieron en jaque a “la peor pus” que pudo pasar por la institución: a Julio el voyerista psicópata, el cual no aceptaba competencia en corrupción, pues ellas dos estaban facturando ilícitamente muchísimo más que él. Esta carta u oficio donde el delincuente Julio alaba y enaltece la gestión criminal de estas dos mujeres súper pesadas, nos recuerda el pasaje en la obra de Alexandre Dumás los Tres Mosqueteros que siempre lo cito y es el caso del salvoconducto firmado a la espía Milady de Winter por el Cardenal Richelieu, en donde rezaba “todo cuanto esta mujer hace y ha hecho es por orden y consentimiento del Cardenal Richelieu”. Por lo que estas astutas mujeres agarraron a Julio por los cojones y se cercioraron de tener un salvoconducto si ellas caían presas, entonces “el coronel de mentira” se iría con ellas. El salvoconducto del Cardenal Richelieu decía así: «Por orden mía y para bien del Estado, ha hecho el portador de la presente lo que ha hecho». De modo que si las gordas vendían títulos valores estafa, extorsionaban y delinquían dentro y fuera de la institución, todo cuanto hicieron lo hicieron para bien del ente !si, como no!. Según se puede colegir de aquel infame y alcahuete documento que guardamos y que circuló por doquier para acallar voces y sosegar el escándalo que borboteaba en tan maléfica y corruptísima gestión del amo Julio, cuando estas mujeres la Crucita y la tal Aguada se colgaron de las turmas del coronel que nunca más fue ascendido, a causa de la pluralidad de expedientes disciplinarios en contra.

Magaña el Pastor satánico que salta de una cañada a otra.- Más falso como persona que una escalera de anime, salió Magaña de la cañada en que vivía y se metió a otra cañada que queda por la vía. Esta basura de gentuza, igualado e irrespetuoso, es un alfil en la tabla del ajedrez de la corrupción en la institución. Y también viene de la escuela de corrupción y de la casta del crimen de su amo julio el psicópata. Harto sabido es que el Pastor Magaña sufre narcisismo extremo y es patético ejemplo de un servil mono volador que padece del síndrome de Stephen Candie, pero ahora mismo tiene el ego tan inflado como obeso está, porque no se sacia pues los nervios le dan hambre compulsiva al saberse culpable del despojo sistemático de los bienes de la institución y que está en la mira de la justicia pues en cualquier momento ha de caer preso también. Justifica el Pastor satánico sus signos exteriores de riqueza en las supuestas remesas que recibe de su padrino en USA. Pero desde luego que no, su padrino no le da para tanto. A otro Julio y a otro Chuchín con ese hueso. El padrino dadivoso de Magaña son los bienes institucionales que hurta y que vende.

Todo un infernal legado de corrupción; entre lo que cuenta el mariquita usado y golpeado mártir el estilista Ananás, de Henryna Martinelli la otra mariquita y su compañero el Jeep; de los subdirectores Tranqui el dadivoso lechero de Andreita y sobre la cristiana Maurén hablaremos en otra epístola….además de la actual gerencia que se le acorta la vigencia. Si hablan tan mal de ti, ¿qué te cuesta campeón hacer las cosas bien?.

Toda verdad pasa por tres etapas.

Primero, es ridiculizada.

En segundo lugar, es violentamente rechazada.

En tercer lugar, es aceptada como evidente por sí misma».

Arthur Schopenhauer

Dr. Crisanto Gregorio León

[email protected]

