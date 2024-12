VIDEO | Gustavo Petro asegura sobre Venezuela: “Ya no sabe si es democracia, si es revolución” #4Dic

- Publicidad -

El presidente Gustavo Petro se refirió a la política venezolana nuevamente el martes 3 de diciembre, durante su intervención en el IV Foro CILAC2024 en la isla de San Andrés, donde insistió sobre la importancia de abandonar el petróleo y el carbón y cuestionó a la audiencia sobre seguir el mismo camino de Venezuela.

El mandatario colombiano señaló que el petróleo y el carbón “es el camino de la desigualdad social y la muerte”. Al respecto, afirmó que el expresidente Hugo Chávez “no me lo entendió muy bien y miren lo que le pasa a Venezuela que ya no sabe si es democracia, ya no saben si es revolución. Ya el pueblo no los quiere”.

- Publicidad -

Petro apuntó que “ese mismo camino que tanto me dicen, que usted va a volver a la economía como Chávez, Chávez no entendió bien el asunto, pero comprendió parte, hay es que producir en la tierra y en la industria, y para ello hay que tener saber”.

Educación y migración

El presidente de Colombia también se refirió a la migración venezolana en su país y el nivel educativo que poseen los inmigrantes, señaló que, “esa migración de un millón y medio de venezolanos aquí, de los que nos burlamos, tiene un nivel escolar superior que Colombia”.

“Burlémonos de los que más saben”, subrayó y añadió, ¿por qué tienen ellos un mejor nivel escolar? Porque ese gobierno dedicó el dinero del petróleo a la universidad, al saber, a la universidad para el pueblo, y no se equivocó. Y en cambio aquí cerramos las universidades, las dejamos sin presupuesto, no hacen sedes”, enfatizó.

Gustavo Petro asegura sobre Venezuela: “Ya no sabe si es democracia, ya no saben si es revolución. Ya el pueblo no los quiere” #4Dic pic.twitter.com/MZ8wMr2tsB — Elimpulso.com (@elimpulsocom) December 4, 2024

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí