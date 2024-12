Joven venezolano habló de su experiencia en la prisión de Tocorón tras ser detenido en julio #6Dic

- Publicidad -

Juan, un joven venezolano de 20 años, relató sobre la tortura física y psicológica que vivió tras ser detenido por fuerzas de seguridad del Estado, en el contexto poselectoral del 28 de julio. «Ya me torturaron y reprimieron, pero no me van a callar. Mi voz es lo único que me queda», declaró.

Juan, es una de las 1.905 personas que fueron detenidas tras las manifestaciones del 29 de julio, en desacuerdo con los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que fue proclamado como ganador el candidato Nicolás Maduro. Siendo catalogado por el bloque opositor venezolano y diversas naciones del mundo, como un «fraude electoral«.

El pasado 3 de agosto, Nicolás Maduro declaró tener «2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y Tocuyito, máximo castigo, justicia. Esta vez no va a haber perdón, esta vez no va a haber perdón, esta vez lo que va a haber es Tocorón», en un acto que sostuvo junto a simpatizantes del partido en Caracas.

A través de una entrevista a BBC Mundo, Juan (su nombre real fue modificado por protección) expresó el maltrato al que someten muchos detenidos, dándoles «comida podrida» y encerrando a los más rebeldes en cuartos de tortura.

Juan, es activista político del bloque opositor, y al igual que miles de venezolanos salió a manifestar su confusión y rabia en contra del resultado que anunció el CNE, considerado como «fraudulento». En ese momento la oposición y las organizaciones internacionales denunciaron una represión por parte de cuerpos de seguridad del Estado.

De acuerdo con Foro Penal, una organización no gubernamental con sede en Venezuela, tiene registro de que 23 personas que fueron detenidas y luego desaparecieron.

El país amaneció bajo una alta vigilancia policial y militar

Tras las elecciones presidenciales, el joven asegura que se encontraba en la calle, haciendo una diligencia hasta que un grupo de hombres encapuchados lo interceptaron, le taparon la cara y lo golpearon mientras le decían que era un terrorista.

«Me sembraron bombas molotov y gasolina, y luego me llevaron a un centro de detención», prosigue su relato.

Señaló que no es la primera vez que le pasaba esto. En 2017, cuando decenas de miles de venezolanos salieron a las calles para protestar en contra del gobierno de Maduro, también lo «secuestraron».

Estuvo detenido en una prisión del interior de Venezuela por varias semanas hasta que lo trasladaron a Tocorón, una cárcel de alta seguridad ubicada a unos 140 kilómetros al suroeste de Caracas, conocida por haber sido una base de operaciones del Tren de Aragua, uno de los grupos criminales más temidos de América Latina.

«La peor experiencia de mi vida»

«Cuando llegamos a Tocorón, nos desnudaron, nos golpearon, nos insultaron, nos gritaban ‘terroristas’. Teníamos prohibido subir la cara y mirar a los custodios; teníamos que bajar la cara hacia el piso», relata Juan.

A Juan le asignaron una pequeña celda de tres metros por tres metros, que tenía que compartir con otras cinco personas. Allí había seis camas distribuidas en tres literas y un «cuadrito» sin privacidad en una esquina, en el que había un pozo séptico y «un tubo que servía como regadera«. Ese era el baño.

«Más que una cárcel, en Tocorón me sentí en un campo de concentración«, asegura el joven.

El gobierno venezolano acusa de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir, daños violentos a la propiedad pública y obstaculización a las vías públicas a la mayoría de los detenidos en las protestas. Cargos por los que pasan condenas de hasta 30 años en prisión.

Juan formó parte del grupo excarcelado

El 11 de noviembre, Maduro hizo un llamado a los jueces del país a revisar los casos y «rectificar» si hubo errores en las detenciones poselectorales. Cinco días después, la Fiscalía General de Venezuela anunció la excarcelación de 225 personas que fueron detenidas en el marco de las protestas.

De acuerdo con el Ministerio Público, la decisión fue el resultado de «exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos probatorios recabados por los fiscales». Estima que, como él, muchas personas fueron excarceladas debido a que padecen alguna condición médica.

Desaparecidos en las manifestaciones poselectorales

El abogado y activista venezolano Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal. Le dice a BBC Mundo que el gobierno venezolano no ha respondido a las denuncias sobre las personas que han desaparecido tras las protestas.

«Hubo detenciones arbitrarias. Hay registro de personas que fueron detenidas por celebrar el resultado de la oposición que daba como ganador a Edmundo González o por publicar algo en las redes sociales», prosigue Himiob.

«También tenemos casos de personas que ni siquiera estaban protestando, pero que por alguna razón estaban cerca de una protesta y las metieron presas«, añade







