COLUMNA Ajedrez para todos (45) #7Dic

¿QUIÉN GANARÁ EL CAMPEONATO MUNDIAL DE AJEDREZ 2024?

Hoy 05/12/2024 se jugó la 9ª partida del campeonato mundial de ajedrez que se disputa en Singapur entre el actual campeón mundial de China GM Ding Liren contra el retador oficial de la India el joven GM D. Gukesh y esta novena partida también finalizó en empate o “Tablas” con los cual el match está empatado a 4,5 puntos por cabeza. El campeón Ding jugando con gran precisión inició el match ganando la primera partida y Gukesh empató el match al vencer a Ding en la 3ª) partida; luego han ocurrido 6 empates consecutivos en partidas muy reñidas en particular la 8ª) partida en la cual al medio juego Ding tenía calidad de ventaja y parecía que iba a ganarla, pero no logró las movidas exactas para rematar la partida, por el contrario Gukesh entonces tuvo una posición ventajosa, pero tampoco pudo ganar esta partida que finalizó en tablas.

El match ha sido muy equilibrado no obstante que días antes de iniciar esta batalla en el tablero numerosos GMs, periodistas deportivos y entrenadores afirmaban que el joven GM Gukesh masacraría al campeón Ding quien luego que se tituló campeón mundial en abril 2023 al vencer al ruso GM Nepomniatchitch se aisló en China, no jugó torneos y en 2024 afirmó que sufría de depresión. El ajedrez como otros deportes, requiere que para competir a alto nivel élite el ajedrecista debe de estar estudiando ajedrez con los módulos de búsqueda computarizados y participando en torneos contra rivales élite, lo cual no hizo Ding. Sin embargo, la actuación del campeón Ding luego de estas 9 partidas ha sido de alto novel, digna del campeón mundial, sólo que le ha faltado rematar en 2 partidas, la 4ª) y la 8ª), en las cuales tuvo ventaja posicional pero no pudo ganar esas partidas. Los pronosticadores del resultado de este match aseguraban que Ding no llegaría a la 7ª partida, la mitad del match y hoy jugaron la 9ª partida. Mañana viernes 06/12/12 es el tercer día de descanso, el match se reiniciará el sábado faltando sólo 5 partidas de las 14 programadas. ¡Amanecerá y veremos!.

EL GM. ALEXANDER SHABALOV (USA) Y GM. RAINIER KNAAK (ALEMANIA) SON LOS CAMPEONES MUNDIALES SENIOR.

El Campeonato Mundial 2024 en las categorías “Senior, masculino y femenino” se realizó en la Isla de Porto Santo, Portugal, del 17/11/24 al 28/11/24/ evento dentro del calendario de torneos de la FIDE y con el apoyo logístico de la Federación de Ajedrez de Portugal. El torneo se jugó así: Open para ajedrecistas de 50 o más año, Open para aquellos de 65 o más años e igual sub división etaria para las damas. En los Open masculinos jugaron 89 competidores de varios países entre los cuales estaban 15 Grandes Maestros (GM), mientras que en la categoría femenina sólo participaron 33 ajedrecistas, fue una baja asistencia a este evento ya que no había vuelos de Lisboa a esta retirada isla en el océano Atlántico y los viajeros tuvieron que formar grupos y pagar vuelos “charter”. Luego de 11 reñidas rondas los resultados finales fueron:

Open para jugadores con edades entre 50 y 64 años: el GM Alexander Shabalov (tiene ELO de 2471 y es el 53º en la Federación de los EEUU) se tituló campeón invicto al sumar 8,5 ptos de 11 posibles, aunque finalizó empatado con 8,5 ptos con el GM Michael Krasenkow (Israel), pero Shabalov fue decretado el campeón por el sistema de desempates previamente acordado por los árbitros. Shabalov nació en Letonia y en 1993 emigró a los EEUU donde se estableció, de hecho representó a los EEUU en varios juegos olímpicos como Moscú (1994), Elista (1998) y Estambul (2000).

Open para jugadores con edad superior a 65 años: el alemán Rainier Knaak se tituló campeón indiscutible al sumar 8,5 ptos., mientras que el subcampeón fue el GM A. Mikhalevski (Israel).

Open para jugadoras con edades entre 50 y 64 años: en esta categoría femenina se tituló campeona Masha Klinova (Israel, ELO 2229) por sistema de desempates contra Silvia Alexieva (Francia, ELO 2180), ambas lograron 8,5 puntos. por el sistema de desempates previamente acordado por los árbitros Klinova fue declarada la campeona mundial Senior. La española WGM Mónica Ruiz Calcetta (ELO 2217), quien fue la campeona mundial Senior 2023 finalizó esta vez en 4º. Lugar con 7 puntos. En la categoría Open, mayores de 65 años compitieron los GMs Alonso Zapata (Colombia ELO 2280, quien está residenciado en Atlanta, USA, y trabaja como entrenador de ajedrez) y el GM Daniel Cámpora (Argentina, ELO 2350), ambos lograron 7 puntos para finalizar en el 9º. Lugar (Zapata) y en el 12º Cámpora. Mientras que en la categoría Open mayores de 50 años participó el MI Pablo Ruiz Aguilar (Colombia ELO 2212) quien logró sumar 6 puntos de 11 posibles. La participación de ajedrecistas de Latinoamérica fue muy baja.

¿Preguntas o comentarios? Escríbeme a: [email protected]

Roy D. Meléndez

Experto Nacional y coach de ajedrez

