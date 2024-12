Assad y su familia han recibido asilo de Rusia, según agencias de ese país #8Dic

- Publicidad -

El derrocado presidente de Siria, Bashar Assad y su familia están en Moscú y han recibido asilo, reportaron este domingo agencias rusas de noticias. Las agencias Tass y RIA citaron a una fuente del Kremlin no identificada. The Associated Press no ha podido verificar esto de manera independiente pero ha contactado al Kremlin para pedirle información.

RIA reportó también, citando a una fuente anónima del Kremlin, que los rebeldes sirios le han prometido a Rusia la seguridad de las bases militares e instalaciones diplomáticos rusos en Siria. El reporte no tenía más detalles. Se había reportado previamente el domingo que Assad salió de Siria.

Los sirios han estado saliendo a las calles para celebrar, tras el súbito avance de los insurgentes en la capital, lo que puso fin a 50 años de dominio de la familia Assad.

“No hay duda de que sentí una alegría abrumadora con la caída del régimen de Assad”, dijo Badi Al-Rafaia, ingeniero, activista sindical y miembro del Frente de Acción Islámica. “No hay duda de que estamos felices con lo que ocurrió en Siria, felices con el éxito de la revolución, felices de que el pueblo sirio se haya librado de un opresor y criminal que trató al pueblo sirio y convirtió al Estado sirio en un Estado fallido”.

Al-Rafaia dijo que Jordania se está beneficiando de lo ocurrido en Siria y “esperamos que Jordania ayude a que la revolución tenga éxito y no trabaje en su contra”.

