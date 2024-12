Edmundo González: Nuestra intención es estar en Venezuela el 10 de enero para que se respete la soberanía popular #10Dic

- Publicidad -

El excandidato presidencial opositor Edmundo González, no especifica cómo será su regreso al país el 10 de enero. Alega que su silencio es parte de una estrategia para lograr ingresar al territorio venezolano.

En una entrevista concedida a El Nacional, precisó que su eventual regreso se debe a que siente que tiene una «deuda» con los venezolanos: «hacer cumplir la voluntad popular expresada en las presidenciales del 28 de julio».

“Estratégicamente no he querido divulgar cómo porque eso forma parte de nuestro trabajo, pero nuestra intención es estar en Venezuela para que se respete la soberanía popular y la voluntad de millones de venezolanos que votaron por Edmundo González en las elecciones del 28 de julio. Es una deuda que tenemos y que queremos hacer cumplir”, resaltó.

«Nosotros sí podemos mostrar las actas», dice González Urrutia

Insiste en que resultó victorioso en el proceso electoral y reta al gobierno de Nicolás Maduro a «mostrar las actas electorales». Resaltó que parte de la comunidad internacional sigue esperando que el oficialismo muestre los resultados.

Señaló que la oposición ha presentado las actas que obtuvieron sus testigos ante gobiernos e instancias internacionales. «Que muestren las actas y demuestren que Maduro ganó. Nosotros sí podemos mostrar las actas que respaldan que ganamos», expresó.

Al hablar de su exilio, explicó que los tres meses en España -cumplidos el domingo- han pasado prácticamente desapercibidos. El tiempo se le ha ido en reunirse con parte de la comunidad internacional para lograr alianzas que ayuden a Venezuela a «retornar a la democracia».

En este sentido, reconoce que no ha tenido tiempo para detenerse a pensar en todo lo que ha vivido en este tiempo. Eso sí, tiene claro que en ningún momento ha sentido miedo.

De igual forma, González Urrutia pide a los venezolanos dentro y fuera del país mantener la fe. Y si de algo está convencido es de que al país retornarán cientos de venezolanos que emigraron en búsqueda de un mejor futuro, y su gobierno -puntualizó- estará listo para recibirlos con los brazos abiertos e iniciar el proceso de reconstrucción.

Su decisión de salir de Venezuela

Al referirse a su salida del país, afirma no lo hizo por miedo. «Miedo como tal nunca lo he sentido. Sí, por supuesto he tenido los temores y las precauciones que hay que tomar, pero yo le dije a María Corina que esto iba a ser una tarea complementaria. Yo complemento desde el exterior el trabajo que ella está haciendo internamente».

«Hasta ahora ha funcionado muy bien. Al trabajo político de la campaña le faltaba esta parte internacional, que se hacía; pero no con el vigor que es tener a alguien en el sitio preparando todo y hacerlo diariamente. Los viajes y las reuniones con el primer ministro de Portugal y la Unión Europea no se podía hacer desde Caracas. Por eso considero que fue una decisión acertada convenida con ella y lo estamos haciendo en sintonía y coordinadamente», agrega.

Posición sobre situación en Embajada de Argentina

Por otra parte, el opositor lamentó la situación que se vive en la Embajada de Argentina en Caracas.

«Es un asedio lo que tienen sobre esa embajada. Es insólito que a una representación diplomática le tengan con los servicios de electricidad y agua potable cortados. Que no puedan recibir alimentos, que no puedan recibir mensajes. Todo esto es absolutamente contrario a las convenciones internacionales de protección, asilo y de derecho humanitario. Eso no debe ser aceptado. Es imposible», dijo.

«Más de ocho meses asilados y perseguidos por el régimen», agregó.

Mensaje a la comunidad internacional

El excandidato presidencial espera que la comunidad internacional siga respaldando a la oposición venezolana. «Fundamentalmente que tengamos un gobierno en democracia y en libertad. Un gobierno que fue elegido en unas elecciones que fueron muy competidas y en las que se eligió una candidatura que debe ser respetada y ese creo que es el sentimiento de buena parte de los gobiernos de la región. Por ejemplo, las declaraciones de Mercosur son muy contundentes. Muy firmes y de respaldo a la candidatura que ganó las elecciones y emplazan de nuevo al gobierno a que muestre las actas para que demuestre, como dicen, que ganó. Nosotros sí podemos demostrarlo y lo hemos llevado a varias instancias en el exterior. Bueno, que el oficialismo haga lo mismo si puede».

