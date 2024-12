Crecimiento económico modesto, y alza de la inflación y el tipo de cambio prevén especialistas para el 2025 #11Dic

- Publicidad -

El año 2025 será muy complicado, en medio de una gran incertidumbre donde la economía registrará un crecimiento modesto y aumentarán tanto los índices de inflación, como también el tipo de cambio, lo cual no son buenas noticias para los consumidores,

En efecto, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), realizó un foro para examinar las expectativas del próximo año y conocer los criterios de versados economistas, como Leonardo Vera, profesor universitario y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y Sociales y la directora de la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo, Ana Isdabel Belmonte, quienes fueron los ponentes, mientras que el moderador fue el economista José Guerra.

Año cierra en números rojos

Leonardo Vera fue el primero en intervenir sobre los resultados del año 2024, dijo que este año pareciera haber sido muy variable, una economía que comenzó con bastante dinamismo, al menos si se compara con 2023, que fue un año de crecimiento muy pequeño y al menos hasta el mes de agosto o septiembre, la actividad económica del país parecía bastante pujante, pero con un crecimiento muy desigual entre la región central y el resto del país, que es desigual sectorialmente también y en un ambiente de creciente desigualdad social, y este es el modelo de crecimiento que ha venido experimentando Venezuela en los últimos 3 años, 22, 23 y 24 han sido años de crecimiento muy variable y el 2024, que es del que se está hablando, pareciera haber arrancado bastante bien hasta que se presenta esta coyuntura del último trimestre.

Precisó que ha sido una coyuntura difícil por varias cosas, por el clima político que se ha enrarecido, Venezuela atraviesa por una crisis política y además se ha visto en las últimas semanas, el quiebre del anclaje cambiario y que pareciera estar siendo sustituido por otro modelo de política cambiaria que aún no está bien establecido, entonces esto ha cambiado totalmente las expectativas para el final de año y lamentablemente no es un cambio de expectativas favorable, porque todo clima político enrarecido y sumado a estos los acontecimiento que vienen sucediendo en el mercado cambiario, en el precio de la divisa norteamericana, que es el precio más importante de una economía abierta como la venezolana, al ver que hay dos precios para la compra de divisas, al ver que no hay acceso pleno al mercado oficial y que se está despegando la cotización, todo esto genera expectativas y Venezuela ha sido reconocida por la serie de crisis cambiarias que ha venido sufriendo recurrentemente en los últimos 30 o 40 años.

Dijo que se está bien un escenario de desestimulo al escenario de inversión producción y también quizás de mayor inflación, como lo evidencian la dinámica de los precios, así que no hay un buen cierre de año lamentablemente, al menos si se compara la economía a como venía en los primeros 7 u 8 meses dc este año, dijo Vera.

La profesora Belmonte en su primera intervención, cuestionó que el ejecutivo para controlar la inflación, lo haya hecho sacrificando el crecimiento económico, que se está ralentizando este último trimestre de 2024, como una consecuencia de este esquema que se ha aplicado.

Admite que se ha sacrificado el crecimiento para controlar la inflación, pero advierte que aunque la baja a ha sido sensible, terminamos sin controlar la inflación, señalando que esta baja inflacionaria ha sido a costa del crecimiento, del empleo y de mantener estático el ingreso, sobre todo de la nómina pública, que estamos hablando de millones de venezolanos que pesan mucho, sobre todo cuando la economía se ha reducido de una manera importante, destacando que es una estrategia que ha fallado en controlar la inflación y en generar crecimiento.

Cambio de estrategia

Señalan los especialistas que después de las elecciones del 28J, el gobierno ha abandonado la política del encaje y ha comenzado a implementarse una política de minidevaluaciones, en septiembre , octubre y noviembre, el tipo de cambio oficial, la depreciación de la moneda, va más rápida que la del paralelo, señalando que hay una regla no anunciada de depreciaciones, porque se dieron cuenta que al ritmo que iban, no acumulaban reservas, más bien las estaban perdiendo.

Vera admite que hay un quiebre del régimen cambiario, esto no es sorpresivo, porque se sabía de la vulnerabilidad que traía el régimen cambiario, ya que no se puede anclar el tipo de cambio muy bajo con una inflación aún remanente y sin reservas internacionales con que protegerlo, así que tarde o temprano iba a reventar y eso fue lo que pasó.

Advierte que el costo de congelar los salarios y las pensiones durante casi tres años ha sido muy severo, el costo de haber acabado con el mercado de crédito, en un país donde el crédito es tan importante, por la vulnerabilidad de la población, es muy grande y el costo que ahora estamos pagando por esta sobrevaluación del tipo de cambio, donde cada vez que se mini devalúa el oficial, quienes ganan en bolívares, se empobrecen cada vez más, y eso es un costo muy grande, señala Vera.

Sobre el 2025 y sus perspectivas, Leonardo Vera y Ana Isabel Belmonte indicaron que la economía tendrá un crecimiento, pero el mismo sería muy moderado y pronostican un incremento de la inflación.

Belmonte estima que para el 2025 tendremos un crecimiento de 4,5%, una tasa de cambio de alrededor de los 80 Bs/$ y una inflación rondando el 60%.

Advierten que si el Gobierno de Donald Trump se pronuncia por profundizar las sanciones el crecimiento de la economía, podría ser negativo en el 2025, asegura Vera,

