OPINIÓN Trastorno narcisista de la personalidad #11Dic

“Nadie lo hace mejor que yo.” Esta frase refleja la necesidad constante de superioridad y validación. Los narcisistas suelen sentirse grandiosos y únicos, lo que los lleva a pensar que siempre sobresalen en todo lo que hacen, sin aceptar críticas, ni reconocer los logros de los demás.

Frase narcisista

La persona narcisista se cree una deidad.– Una persona narcisista no solo te difama, habla mal de ti, efectivamente, hasta con el perro te mete en mal. Pero cuando de alguna manera, tienes que verlo, enfrentarlo, confrontarlo por alguna razón, lo mejor es ignorarlo y hacer contacto cero así diga misa. De todas formas, la persona narcisista es una persona que vive en otro planeta porque es mitómano. Entonces la versión que se diga sobre si en su mente en algún punto se la va a creer. Y no hay poder humano que lo saque de ahí. ¿Por qué? Por qué los narcisistas o las narcisistas viven en una fantasía. Las personas narcisistas son demasiado idealistas de la fantasía, donde ellos son las estrellas, los protagonistas, los superhombres o las súper mujeres. Y para ellos todo el mundo les tiene envidia, celos, admiración. Según su trastorno, según las personas narcisistas, a las demás personas les gustaría ser ellos. Ese es el combustible de una persona narcisista. Entonces por eso lo mejor es ignorarlos. Pero si por alguna razón, porque tienes hijos, porque trabajan en el mismo lugar, porque se lo dijo ahí a tu mamá, casi casi de ti. No, qué es lo que va a pasar si tú le dices ¿ por qué estás diciendo eso? ¿Qué es una mentira? Te va a decir. Yo no dije nada. ¿Qué? Pero si tengo evidencia, te grabaron, te escucharon, se lo dijiste. Yo nunca. Yo jamás he dicho eso, porque de últimas te digo una cosa. Si fuera así, ni siquiera estaría mintiendo, porque tú eres tas, tas, tas, tas, tas, tas y ya te aplicó el gaslighting, que significa que ya te volvió a voltear toda la sopa. ¿Qué es lo que realmente quiere la persona narcisista? Que todo el tiempo estés sintiendo enojo, rabia, dolor, tristeza, porque de esa forma tú no puedes seguir con tu vida. ¿Por qué? Porque la impotencia, la frustración, además de la incertidumbre, porque es una persona que va, viene, va, viene, tiene una conducta zigzagueante, es intermitente. Hace que tú tengas todo tu foco puesto en qué va a pasar y el estrés activa demasiado tanto la pérdida de memoria como la disonancia cognitiva. Aquí es donde realmente tienes que darte cuenta que el narcisista te mueve de la forma que se le antoja; con sus mentiras, con sus mensajes, con su «ya te extraño», con si te bloqueo, te desbloqueo. O sea, no importa la forma, sólo está buscando que tú seas un títere, que mueve a través de: mira la voy a desbloquear para volverla a bloquear y entonces se va a activar el por qué lo hace, ¿por qué lo hace? Efectivamente. Y ahí, en lugar de tener el foco en lo que tú necesitas para estar mejor, vuelves a poner el foco en qué está haciendo esa persona. Llama tu atención. Te da la tentación de stalkear a esa persona. Te da la tentación de saber de esa persona. Te da otra vez la ansiedad. Empiezas a sufrir, empiezas a caer en depresión. Y si hago y si no hago, y sí, sí no, y si de y esto ¿Qué hace? causa el caos en ti. Por eso es importante blindarse y saber que una persona narcisista no es más que un costal lleno de mentiras, de engaños, de falsas promesas y que jamás va a poder cumplir nada de lo que te promete, porque no tiene la capacidad ni siquiera de poder sentir alegría.

La persona narcisista es deshonesta.- Si la persona narcisista fuera honesta. ¿Por qué lloras? Igual no me vas a dejar. No importa que tantos límites cruce, que tanto te humille, que tanto te lastime, no vas a deshacerte de mí, ni tampoco me vas a dejar. ¿Qué cómo lo sé? ¿Cuántas veces te he denigrado, te he humillado, te he minimizado? Y como quiera me perdonas. Y claro, es porque piensas que voy a ser la misma persona que fui al inicio. Con todas esas muestras de amor superficiales. Regalos, detalles. Y no has aceptado que nunca voy a volver a ser esa persona porque no era yo en realidad. Sí, solo lo hice para convencerte. Y a pesar de que tengo una muy baja autoestima y miles de inseguridades, tú nunca lo vas a notar. Porque siempre te voy a hacer creer que yo soy lo mejor que te ha pasado en la vida. Y que nadie te va a querer como yo. Y con mis manipulaciones tú me lo vas a creer, como siempre. Y no, no, no, ni se te ocurra ponerme límites. O hacer ese famosito contacto cero. Porque en ese caso voy a recurrir a hablarte, a escribirte incluso por números desconocidos. Y si no respondes, voy a encontrar tu correo electrónico. Aunque nunca me lo hayas pasado. Y puedo escribirte pidiéndote perdón porque eso es algo que me ha funcionado antes. O puedo echarte la culpa. Como siempre, porque también me ha funcionado antes. Y si al final no respondes, voy a recurrir a mi as bajo la manga. Decirte que respeto tu decisión. Pero no sin antes hacerte sentir que si te arrepientes no va a haber vuelta atrás. Aunque te estoy mintiendo, porque sí hay vuelta atrás. Yo te necesito más a ti que tú a mí. Pero claro, eso no te lo voy a hacer saber. Y no nada más de ti, porque efectivamente todas tus inseguridades son ciertas si te estoy siendo infiel. Pero eso es tema para otro momento. Tienes que entender que tengo la costumbre de siempre salirme con la mía. Lo aprendí de casa. Y lo aprendí bastante bien, pues no es la primera vez que aplico todo esto que estoy aplicando contigo. Así que más te vale que dejes de llorar y te prepares, porque ahorita voy a ir a tu casa. Y tú como siempre vas a abrir la puerta y te vas a subir a mi automóvil. Y una vez que nos veamos en persona, ya te vencí.

¿Cómo utilizan los narcisistas la religión? .- Y entendamos que cuando hablo de religión hablo de cualquier religión, incluso la new age, espiritualismo y vibras, cristianismo, catolicismo, budismo, testigos de Jehová, la que sea. Uso de la religión como herramienta de poder y admiración: Y se vuelve un líder religioso. Esto es buenísimo para ellos, porque pueden influir en la vida de otros, lo que alimenta su necesidad de sentirse importantes. Admiración y respeto: Los fieles suelen admirar a las figuras religiosas, por lo cual se refuerza la autoestima del narcisista. Justificación moral: Pueden usar la religión para justificar su comportamiento, presentándose como personas moralmente superiores o como los elegidos. Distorsión del mensaje religioso: Van a interpretar la religión como se les dé la gana para su propia conveniencia básicamente, como la proyección de la grandiosidad, pueden usar textos sagrados para reforzar su sentido de superioridad, ignorando las enseñanzas sobre humildad y empatía que por lo general las religiones conllevan. Exhibicionismo espiritual: los narcisistas utilizan actos de devoción o caridad como una forma de mostrarse moralmente superiores ante los demás, por ejemplo, pueden donar grandes sumas de dinero, usar acomodaticiamente la caridad o participar en actividades religiosas solamente para obtener reconocimiento público. Búsqueda de aprobación social: Ser visto como una persona religiosa, puede ayudar a construir una imagen moral ante los demás, porque acuérdense que les importa mucho la parte social y las máscaras que se ponen ante la sociedad. Hipocresía: pueden predicar valores religiosos que no practican y solo tratar de imponerlos cuando les conviene a ellos.* Usan la religión como escudo* ante la autocrítica: cómo culpabilizar a otros, pueden atribuir sus errores o fracasos a pruebas divinas o culpar a otros por sus problemas. Evitar el arrepentimiento real: en lugar de asumir responsabilidad pueden usar ritos religiosos como la confesión para eximirse de culpas y evadir su responsabilidad.

¿Alguna vez te has preguntado sobre el karma del narcisista? .- De sí pagará por lo que te hizo, de sí se arrepentirá en algún momento. Es muy sencillo. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Deja que la vida se siga encargando. Y digo siga porque la persona narcisista todos los días sufre su propio karma. Hay algo de lo que la persona narcisista no puede librarse y es de su propio trastorno. Ese es su karma. La persona narcisista no se puede librar de su propio vacío. Da igual cuánto daño haga, da igual que construya una vida a base de mentiras, de manipulaciones, de engaño, de destruir a los demás. Que con las emociones que la persona narcisista puede engañar es con la amargura. La persona narcisista sufre todo el tiempo a pesar de hacer sufrir a los demás. No es feliz. La persona narcisista al final todo eso se le vuelve en contra. Es un niño roto, una niña rota, un niño amargado. Así que no es tu función devolverle el karma. Tu única función es sanar y volver a brillar. Y deja que la vida se siga encargando de lo que se tiene que encargar. Brilla y vuelve a ser feliz.

Muestra conductas arrogantes:

Para un narcisista, todo lo que dice o hace está bien y es superior o mejor a lo que otros hacen, por lo que debe ser tomado en cuenta y aceptado sin reparos por los demás. Por eso siempre impone sus ideas y no duda en atacar a otras personas si no hacen lo que quiere.

Miente con frecuencia: tiene una gran habilidad para hacerlo.

Conductas del narcisista

Dr. Crisanto Gregorio León

[email protected]

