Delpino exige que Edmundo González Urrutia sea juramentado como presidente en la AN #15Dic

Trabajo de: www.talcualdigital.com

Juan Carlos Delpino, exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras ser destituido por la Asamblea Nacional 2020, exigió este sábado 14 de diciembre, que el opositor Edmundo González Urrutia sea juramentado como presidente de Venezuela en la Asamblea Nacional (AN), el próximo 10 de enero, como ordena la Constitución.

En entrevista con la periodista Patricia Janiot para su programa, «Qué pasó con lo que pasó», Delpino señaló que en la práctica es exrector. “No estoy cumpliendo funciones, pero mi destitución no cumplió con los protocolos correctos. Así que yo me siento parte de la institución venezolana”, dijo.

Delpino destacó que en nombre del CNE y de la Constitución Nacional proclama a Edmundo González Urrutia y exhorta a la AN a que lo juramente el 10 de enero.

El pasado 31 de octubre, la ONG Acceso a la Justicia advirtió que la Asamblea Nacional 2020 no respetó los procedimientos establecidos en las leyes para ejecutar la destitución del rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos Delpino, por considerar que el funcionario abandonó el cargo.

En su análisis, la ONG indicó que la forma en la que llevaron a cabo el procedimiento no se ajustó a lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), cuyo artículo 31 señala que «La Asamblea Nacional podrá, bien de oficio o a instancia de terceros, remover con el voto favorable de por lo menos las dos terceras partes de sus integrantes a los rectores electorales, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena».

Leer más en: www.talcualdigital.com

