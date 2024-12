Jesús Alejandro Álvarez salió del Cicpc de Tocuyito luego de que familiares reportaran su desaparición #15Dic

- Publicidad -

Jesús Alejandro Álvarez, hijo de Jesús Rafael Álvarez, detenido en el contexto postelectoral quien falleció en el penal de Tocuyito el pasado jueves, por causas desconocidas, salió con el cadáver de su padre de la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Tocuyito, estado Carabobo.

El joven fue reportado como desaparecido por un familiar el sábado, luego de que denunciara las irregularidades que enfrentó durante la reclusión de su padre en el centro penitenciario y tras su muerte. Álvarez también exigió la liberación de su madre, Anny Suárez.

- Publicidad -

Leer más: Denuncian desaparición de Jesús Alejandro Álvarez luego de que reclamara el cuerpo de su padre, fallecido en Tocuyito #14Dic

Familiares denunciaron la desaparición del joven

La tarde del sábado, Jesús Alejandro Álvarez había ingresado a la sede del Cicpc, donde una comisión de Caracas, aparentemente del Ministerio Público (MP), llegó para hacerle una entrevista mientras gestionaba la orden de entrega de cadáver, según reseñó González. Sus familiares temían que también quedara detenido.

Asimismo, Jesús Alejandro Álvarez exigió que su madre, recluida en un destacamento militar en Puerto Ordaz, estado Bolívar, sea liberada en breve para que no tenga el mismo destino que su difunto padre.

Álvarez denunció el sábado que le negaron el derecho a la visita a su padre, a pesar de pasar tres meses en el estado Carabobo (desde que fue trasladado a Tocuyito), el joven no pudo ver a Jesús Rafael Álvarez, comunicándose con él a través de breves llamadas telefónicas (tres o cuatro).

“En la publicación decía que mi papá estaba en el Hospital Central para que su familia retirara el cuerpo. Yo tengo casi un mes aquí (en Carabobo) con la esperanza de que me voy a llevar a mi papá vivo y ahora me lo llevaré pero para darle sepultura. No conozco la causa de muerte, nadie me ha dicho nada”, contó el joven a periodistas, justo antes de entrar a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Delegación Tocuyito.

Fueron custodiados por funcionarios hacia Anaco

La periodista Heberlizeth González informó en sus redes sociales este domingo que el joven “fue sacado” del CICPC con el cuerpo de su padre y se dirigían custodiados por funcionarios, hacia Anaco, estado Anzoátegui, donde fue sepultado Jesús Rafael Álvarez, a pesar de que aún se desconoce la causa de la muerte.

“Jesús Alejandro Álvarez ya fue sacado del Cicpc. Le entregaron el cadáver de su padre. Van vía a Anaco, custodiados por funcionarios”, informó González, añadió que “aún se desconoce la causa de muerte del hombre de 44 años. El jueves 5 de diciembre fue la última vez que lo vieron y estaba bien físicamente”.

#14Dic Jesús Alejandro Álvarez ya fue sacado del Cicpc. Le entregaron el cadáver de su padre. Van vía a Anaco, custodiados por funcionarios.



Aún se desconoce la causa de muerte del hombre de 44 años. El jueves #5Dic fue la última vez que lo vieron y estaba bien físicamente. https://t.co/krYv9BfDKe — Heberlizeth González (@Heberlizeth) December 15, 2024

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí