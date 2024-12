OPINIÓN Diarios Anónimos: El Duplicado  (Acto-2: Origen y Encrucijada) #16Dic

- Publicidad -

“El hombre es uno y ninguno.”

Giorgio Faletti.

«El reflejo de un alma puede ser…

…tan complejo como el original.»

Paulo Coelho.

«Cada duplicado lleva consigo

…una sombra de lo que podría haber sido.»

Margaret Atwood.

«En la búsqueda de nuestro duplicado…

…encontramos nuestra verdadera identidad.»

Isabel Allende.

«El duplicado de un sueño puede ser tan real…

…como la realidad misma.»

Haruki Murakami.

«La duplicación de la identidad…

…es un espejo de nuestras propias inseguridades.»

José Saramago.

«En un mundo de duplicados,

…la autenticidad se convierte en el mayor tesoro.»

Kazuo Ishiguro.

El Misterio de los Orígenes

De pie en el parque, Kony y Mark se miraban, aún asombrados por el inesperado encuentro. Decidieron sentarse en un banco cercano para tratar de entender la situación. Con cada réplica, nuevas cuestiones surgían, agrandando el arcano de su origen simultáneo.

Kony, explicó, intentando romper el hielo. Trabajo como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones aquí en Caracas. Y tú, ¿a qué te dedicas?

Mark respondió, con un tono de voz como un espejo del mío-. Soy profesor de física en una universidad en Londres. He estado investigando sobre cuántica y universos paralelos.

Kony levantó una ceja, intrigado por la coincidencia de los intereses científicos de Mark. ¿Podría haber algo más que un simple parecido físico?

—Llevo toda mi vida en Caracas —continuó Kony—. Mi madre, Carmencita, fue mi mayor influencia y siempre me recordó la importancia de la educación y los valores. Ella murió hace poco, y sigo intentando honrar su legado.

—Yo nací y crecí en Londres —dijo Mark—. Mis padres murieron cuando era joven, así que me crió mi tía. Me sumergí en los estudios como una forma de encontrar sentido y propósito. Pero nunca he sentido una conexión tan instantánea con alguien como contigo.

Ambos guardaron silencio un momento, procesando la indagación. La brisa susurró entre las florestas, como si el propio cosmos estuviera intrigando para mantener el enigma.

—¿Podríamos ser clones? -expuso Kony- La ciencia ha avanzado mucho en genética.

—Es posible, —dijo Mark—. Pero, ¿quién nos habría creado? ¿Y con qué propósito?

—O tal vez somos gemelos separados al nacer, -continuó Kony-. Pero entonces, ¿por qué crecer en lugares tan distintos?

Mark frunció el ceño, considerando otra posibilidad.

—¿Y si todo esto tiene que ver con mis investigaciones sobre universos paralelos? —sugirió-. Podríamos ser versiones alternas, uno del otro, unidos por cierta anomalía cuántica.

La idea parecía irracional, pero en el instante, cualquier explicación era posible. Cada teoría añadía una capa más al entuerto incomprensible, sin resolverlo del todo.

—No importa cuál sea la verdad -habló finalmente Kony-. Lo que está claro es que nuestras vidas están interconectadas de una manera que aún no comprendemos.

Mark asintió, sabiendo que tenían un largo trecho por delante para aclarar el secreto de sus orígenes. Así, el primer capítulo de su rara historia concluía, dejando abierta la puerta a hallazgos y revelaciones, en un viaje que prometía ser tan fascinante como inquietante.

La Encrucijada.

Sentados en la misma banca del parque donde se encontraron por primera vez, Kony y Mark continuaron desentrañando el misterio de sus orígenes. La conversación era un ir y venir de hipótesis y cavilaciones, cada una abriendo nuevas puertas mientras cerraba otras. Las fichas de sus vidas empezaban a entrelazarse, formando un tapiz complejo y enigmático.

—Mi madre, Carmencita, siempre hablaba de nuestra familia como si tuviera raíces profundas y ramificadas —comentó Kony, mirando a Mark—. Decía que veníamos de una larga línea de personas excepcionales, pero nunca profundizó en detalles.

—Mi tía, en cambio, era una mujer reservada —respondió Mark—. Sabía poco sobre mis padres biológicos. Todo lo que me dejó fueron algunas cartas y un arcaico medallón con un emblema simbólico que nunca pude identificar.

Kony sacó su iPhone y buscó una foto del medallón que había encontrado entre las pertenencias de su madre después de su muerte. Al mostrarle la imagen a Mark, sus ojos se abrieron con asombro como quien mira un prodigio, un milagro o un fenómeno.

—Idéntico al mío -dijo Mark, sacando un colgante por debajo de su camisa-. Esto no puede ser una simple coincidencia.

El medallón tenía un diseño vago, casi alienígena, con un símbolo que parecía una mezcla de geometría sacra y escrito antiguo. Ninguno había logrado conocer su significado.

—¿Podría esto ser un indicio de un tronco común? -inquirió Kony-. ¿Una señal de que compartimos una herencia que desconocemos?

—Es posible -admitió Mark-. Pero hay algo más que me inquieta. Hace unos años, mientras investigaba sobre física cuántica, encontré un documento antiguo que hablaba sobre experimentos para crear copias perfectas de sujetos. Pensé que era ciencia ficción, pero ahora...

Se vieron en silencio, dejando que la idea del clon e incluso lo alienígena se asentara entre ellos. El enigma seguía siendo tan profundo como el símbolo en sus medallones.

—Y si no es clonación —aventuró Kony—, ¿qué tal si hay algo más allá de nuestra comprensión? ¿Algún tipo de intervención extraterrestre?

Mark sonrió, pero no con burla, sino con una comprensión compartida del sigilo.

—He leído sobre proposiciones de civilizaciones avanzadas podrían haber influido en nuestra evolución. Quizás somos parte de un ensayo alienígena, destinados a encontrarnos.

La idea era ficticia como cualquier teoría de ciencia ficción, pero en ese momento, nada parecía imposible.

—O tal vez -dijo Kony en tono serio- somos parte de un fenómeno cuántico. Universos paralelos colapsando y encontrando puntos de convergencia. Nuestras vidas podrían ser reflejos, sombras de una misma existencia en diferentes realidades.

La conversación continuó, explorando cada rincón del misterio sin resolver nada de manera concluyente. Cada pista, cada detalle, parecía llevarlos más lejos en un laberinto sin salida. Pero había una cosa despejada: su encuentro no era una simple casualidad.

El parque se llenaba de vida matinal, con comisionistas y paseantes ajenos al enigma que se desarrollaba en la banca. Kony y Mark sabían que su búsqueda apenas comenzaba y que el camino hacia la verdad estaría lleno de incertidumbre y revelaciones inesperadas.

La encrucijada de sus vidas los había llevado a un punto donde las respuestas eran tan esquivas como las preguntas, y la única certeza era su desconcertante semejanza.

Con el medallón colgando de sus cuellos y sus mentes llenas de posibilidades, se prepararon para enfrentar un pendiente lleno de incógnitas por revelar.

Matcantonio Faillace Carreño

