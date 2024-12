Rector suplente del CNE renuncia y desmiente acusaciones de intentar juramentar a Edmundo González #16Dic

- Publicidad -

El profesor universitario, Tulio Ramírez informó que renunció a su cargo como rector suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), semanas después de que el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, lo señalara de intentar juramentar a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero.

El pasado 14 de diciembre, Ramírez informó la decisión a través de su perfil en la red social X, señalando de “infundadas” las declaraciones que lo vinculan en “actos de proclamación”.

“Debo informar que, debido a mi renuncia al CNE como rector suplente no incorporado, no tengo ninguna autoridad para llevar a cabo esa supuesta proclamación”, destacó el exrector el pasado 14 de diciembre.

Aclaro, ante las infundadas declaraciones sobre mi supuesta participación en actos de proclamación, debo informar que debido a mi renuncia al CNE como Rector Suplente no incorporado, no tengo ninguna autoridad para llevar a cabo esa supuesta proclamación — TULIO RAMIREZ (@tulioramirezc) December 14, 2024

Nombramiento de Ramírez al CNE

Ramírez se postuló como rector del CNE en el año 2021 como parte de la representación de la sociedad civil, pero en ese momento no resultó escogido por la Asamblea Nacional de 2020 controlada por el oficialismo.

Sin embargo, cuando el Parlamento cambió a las autoridades del Poder Electoral en agosto de 2023, Ramírez fue nombrado rector suplente junto a Ana Julia Niño, como uno de los suplentes de la rectora principal Acmé Nogal.

Niño niega señalamientos

La rectora Ana Julia Niño también desmintió las acusaciones y aseguró que es funcionaria electoral desde el año 2005 y no tiene intención de abandonar Venezuela.

“En 2023 la AN me designó Rectora suplente, limitada a suplir la ausencia del principal. No estuve ni estoy incorporada a ninguno de sus órganos por lo que no tengo atribución, competencias ni intención de ejecutar acciones que sólo corresponden al CNE”, explicó en su cuenta de X.

Agregó que “rechazo y me desmarco tajante y categóricamente de los señalamientos en mi contra. Advierto que previamente he hecho lo propio ante las personas y los órganos que me corresponden. Soy funcionaria electoral desde 2005, estoy en Venezuela sin plan de salir”.

UCV defiende a Ramírez y Niño

La Facultad de Humanidades y Educación de la UCV publicó un comunicado en respaldo de Ramírez y Niño el pasado 10 de diciembre, ante lo que consideraron como una campaña de descrédito de parte del canal del Estado, Venezolana de Televisión.

“Los profesores Tulio Ramírez y Ana Julia Niño son miembros honorables de esta casa de estudios y de nuestra Facultad de Humanidades y Educación, quienes, a lo largo de su trayectoria académica y profesional, han demostrado un compromiso inquebrantable con los valores democráticos, la educación universitaria y la transparencia en el ejercicio de sus funciones”.

A su vez defendieron su profesionalismo en la formación de nuevas generaciones y condenaron los señalamientos en su contra.

Importante comunicado del Consejo de Facultad de Humanidades y Educación en respaldo a la trayectoria e integridad democrática de los profesores Tulio Ramírez y Ana Julio Niño.#UCV #Profesores #Venezuela #Comunicado pic.twitter.com/EPuZrox8Dw — APUCV (@APUCV) December 12, 2024

