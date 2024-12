Fedecámaras: “Sector privado aporta alrededor del 50% al PIB”  #18Dic

- Publicidad -

En el aporte al PIB del país, el sector privado está aportando al país cerca del 50% lo cual hace una transformación del país, donde únicamente el proveedor de recursos que era el estado, pasa a compartir eso con el sector privado, por eso es, que el empresariado está jugando un rol importante.

El pronunciamiento corresponde al presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámaras, Adán Celis Michelena, quien advierte que el sector privado está jugando un papel fundamental hoy en día, sobre todo en este tiempo de cambios, a raíz de que el país está dejando de ser un país rentista donde solo se aporta al producto neto del país. Más del 85% al estado a través del petróleo y las empresas básicas, pero eso está cambiando.

“Cuando hablo del sector privado no me refiero solo a los grandes industriales, o grandes empresas etc, sino que ahí también están involucrados los emprendedores, ese pequeño emprendedor que tiene una o dos personas trabajando con él, y cada día hay más emprendimientos y todo eso es el sector privado”, dijo.

Asegura que en Venezuela el trabajador tiene tres opciones: “una es entrar a trabajar en una empresa del sector privado como empleado, porque lamentablemente el sector público se ha ido disminuyendo en su calidad de ofrecer oportunidades al trabajador, y la otra opción es emprender un negocio y es increíble la capacidad y la creatividad del venezolano para innovar y para transformar, y la tercera opción lamentablemente es elegir el camino de irse del país”.

Por estas razones es que cada vez más se deben ofrecer las condiciones necesarias para que esos emprendedores que están poblando el país de pequeños negocios, tengan las condiciones, el financiamiento, la agilidad en los procesos y que les sea fácil la constitución de una compañía.

Celis Michelena agregó que, por supuesto también Fedecámaras como gremio el papel que debe jugar es el de llevar las mejores relaciones con el estado, con los factores de opinión y de confluencia del país, como sindicatos, iglesia, academia y universidades.

“En eso estamos, por eso muchas veces se trata de armonizar el tema de reunirse con el sector público, es decir con el estado, eso debe ser algo normal, si queremos lograr mejores condiciones para nuestros emprendedores, sepan que tenemos que reunirnos, dialogar y negociar con el gobierno, para lograr mejores condiciones para seguir creciendo”, aseguró el líder del empresariado privado.

Admite que los empresarios venezolanos pasan por muchas situaciones complejas, en especial en el interior del país con el tema de la electricidad y otros servicios públicos. Sin embargo, hay que ver como siguen abriendo los portones, cuidando los rebaños, etc. Todos esos grandes y pequeños empresarios que están tratando de persistir cada uno en su negocio, la verdad que eso es admirable. “Por supuesto que no hay empresarios pesimistas, al contrario, somos optimistas porque lo primero que tiene que hacer el empresario es motivar a sus trabajadores. Por lo tanto, tenemos que apostar siempre a lo positivo”.

Uno de los principales problemas que tiene el empresariado es la falta de financiamiento, en ese sentido el líder gremial señaló que un país que no tiene financiamiento es un país que no logra multiplicar su economía, si la economía se basa en lo que ponemos cada uno, entonces la economía no puede desarrollarse.

