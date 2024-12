Rescatistas buscan supervivientes del terremoto de Vanuatu sin agua y con un balance de muertos incierto #18Dic

- Publicidad -

La capital de Vanuatu se quedó sin agua el miércoles, un día después de que los embalses fueran destruidos por un violento terremoto de magnitud 7,3 que causó estragos en la nación insular del Pacífico Sur, y se espera que aumente el número de muertos y heridos.

La oficina de gestión de desastres del gobierno dijo el miércoles por la mañana que se habían confirmado 14 muertes, pero horas después dijo que el hospital principal había confirmado nueve. Se espera que el número «aumente» ya que hay gente atrapada en los edificios derrumbados, dijo un portavoz. Unas 200 personas han sido atendidas por heridas.

- Publicidad -

Labores de rescate buscan personas atrapadas

Las frenéticas labores de rescate que comenzaron en los edificios derrumbados tras el terremoto a primera hora de la tarde del martes continuaron 30 horas después, con decenas de personas trabajando en medio del polvo y el calor, con poca agua, para buscar a quienes gritaban pidiendo ayuda en el interior.

Algunos supervivientes más fueron extraídos de los escombros de los edificios del centro de Port Vila, también la ciudad más grande del país, mientras que otros quedaron atrapados y algunos fueron encontrados muertos.

Fallas en telecomunicaciones

Un colapso casi total de las telecomunicaciones hizo que la gente tuviera dificultades para confirmar que sus familiares estaban a salvo. Algunos proveedores comenzaron a restablecer el servicio telefónico, pero las conexiones eran irregulares.

El servicio de Internet no se ha restablecido porque el cable submarino que lo suministra está dañado, dijo el operador.

La directora de Asia y el Pacífico de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Katie Greenwood, hablando con The Associated Press desde Fiji, dijo que no estaba claro cuántas personas seguían desaparecidas o muertas.

El principal centro médico de la capital, el Hospital Vila Central, sufrió graves daños y los pacientes fueron trasladados a un campamento militar. Clement Chipokolo, director de Vanuatu de la agencia de ayuda cristiana World Vision, dijo que los servicios de atención médica, que ya estaban sobrecargados antes del terremoto, estaban desbordados.

Sin agua en Port Vila

Aunque en algunas zonas de Port Vila no hubo electricidad, el mayor temor entre los organismos de ayuda era la falta de agua. Dos grandes embalses que abastecen a la capital quedaron totalmente destruidos, según informó la Oficina Nacional de Gestión de Desastres.

Milroy Cainton, un residente, dijo que la gente estaba haciendo largas colas para comprar agua en las tiendas, pero que sólo podían comprar dos o cuatro botellas a la vez. “La gente no está realmente preocupada por la electricidad, sólo les preocupa el agua”, dijo.

La UNICEF ha registrado un aumento de casos de diarrea entre los niños, señal de que han empezado a beber agua contaminada, según el jefe de la oficina de Vanuatu, Eric Durpaire. Las autoridades han pedido a los residentes de las zonas donde se ha restablecido el suministro de agua que la hiervan.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí