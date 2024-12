Lorenzo Monasterios: Pintan consignas a favor de Chávez y Maduro en paredes de partidos de oposición #21Dic

- Publicidad -

Presuntos funcionarios del gobierno se dedicaron la madrugada de este viernes a escribir consignas alusivas a la toma de posesión presidencial del 10 de enero del próximo año en las paredes de Un Nuevo Tiempo, en la carrera 15 con calle 40; y de Haciendo Fuerza Venezuela, en la carrera 14 con la 25, de esta ciudad.



La denuncia fue hecha pública, a través de los medios, por Lorenzo Monasterios, presidente de UNT en Lara, quien precisó que los protagonistas de estos hechos vandálicos, antidemocráticos y repudiables fueron cinco parejas de hombres en motos, que estaban acompañados por otros individuos en una camioneta.

Dada la forma como actuaron se trata de presuntos funcionarios de algún organismo oficial, aunque no se puede precisar si son de la gobernación, de la alcaldía o de alguna otra dependencia.



Pero, aunque se creía que estaban actuando en la oscuridad y no podían ser identificados, siempre hay personas preocupadas y pendientes de quienes actúan como delincuentes y, naturalmente, no solamente les tomaron fotos, sino que hicieron videos que evidencian lo que hicieron.



Toda esa documentación ha sido entregada a la dirigencia polìtica de la Plataforma de la Unidad Democrática y rápìdamente los dirigentes la enviaron a Caracas, para que sea consignada ante instancias internacionales porque constituye un hecho de provocación y agresión contra las organizaciones que han demostrado, apegadas a la Constitución, que están en desacuerdo con este gobierno y quieren un cambio.

Los letreros hechos por los activistas y, al mismo tiempo, presuntos funcionarios del gobierno dicen: Chávez vive y convocando “Maduro para el 10 de enero.”



Monasterios preguntò: ¿Cuál es la intención de estas provocaciones cuando el propio Maduro ha dicho que debemos vivir en paz estos días de Navidad y Año Nuevo? Lo que buscan es sembrar incertidumbre, desconfianza y preocupación porque la gente lo que quiere es precisamente disfrutar de un clima de tranquilidad y confianza con sus familiares y no el conflicto, que caracteriza a este gobierno como lo está demostrando con los refugiados que están en la embajada de Argentina y busca todos los pretextos para no dejarlos que se exilien, mientras le corta los servicios esenciales de energìa elèctrica y agua e impide que les lleguen los alimentos. lo que no es más que crueldad, tortura psicológica y flagrante violación a los Derechos Humanos.



Nuestro pueblo es demócrata, respetuoso y defensor de los derechos de todos los ciudadanos, sin distinción, y rechaza por tanto actos de odio, de enfrentamiento y de conflictividad como son estos de manchar con consignas partidistas a las organizaciones polìticas que en todo el tiempo han estado apegadas a la Constitución y la defienden, mientras el gobierno la pisotea, concluyó sus declaraciones Lorenzo Monasterios.

