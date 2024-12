PulsoEmpresairal Santa Teresa celebró el saca el Pecho Fest con rugby y el Race 13K

- Publicidad -

Los equipos Alcatraz Rugby Club masculino y juvenil y UCV femenino se consagraron campeones absolutos en las categorías masculina, femenina y juvenil, respectivamente, en la XXVIII edición del Torneo Internacional Santa Teresa Rugby Sevens, el evento deportivo más tradicional del rugby en Venezuela que este año reunió a 25 equipos de diferentes regiones del país y uno de España que por segunda ocasión asisten a esta competición.

Tras dos días de eliminatorias llenos de emoción, el equipo Alcatraz Rugby Club venció a Club Rugby Complutense Cisneros de España con un marcador de 24 vs 15, coronándose campeón de la categoría masculina. El partido estuvo marcado por la rapidez, agilidad y estrategia de los jugadores, quienes lograron anotar dos tries con conversión el primer tiempo y dos tries en el segundo, asegurando así la victoria. Un encuentro que estuvo lleno de adrenalina.

Por segundo año consecutivo, el torneo contó con la participación del Club de Rugby Complutense Cisneros de España, con una nómina de 12 jugadores en una modalidad atractiva y retadora para ellos. «La visita del Club de Rugby Cisneros demuestra que el deporte es más que una competencia. Es una herramienta poderosa de transformación social. Además, su labor como voluntarios, replicando el impacto de Fundación Santa Teresa y Proyecto Alcatraz en el Centro Penitenciario Madrid II, es un ejemplo inspirador de cómo el rugby puede cambiar vidas», expresó Andrés Chumaceiro, director de operaciones de Ron Santa Teresa.

En la categoría femenina, el equipo UCV se alzó con la victoria tras superar a Lanceras Rugby Club con un marcador de 17 vs 12 en tiempo extra. Seis equipos de distintos estados, entre ellos Apure, Miranda, Distrito Capital y Aragua, participaron en este torneo que destacó por la entrega y determinación de las jugadoras a lo largo de dos jornadas eliminatorias. En esta oportunidad también se realizaron competiciones en la categoría juvenil e infantil

La Hacienda Santa Teresa también abrió sus puertas para la décima edición del Torneo Nacional de Rugby Penitenciario, que reunió a más de 200 privados de libertad, distribuidos en ocho equipos masculinos y siete femeninos. Este torneo no solo es una oportunidad para fomentar valores a través del deporte, sino también para que los participantes puedan reencontrarse con sus familias. Por primera vez el campeón femenino y masculino tuvieron la oportunidad de medirse con equipos regulares de mayor nivel en el Torneo Internacional Santa Teresa Rugby Sevens y demostraron su destacada participación.

En este sentido también se celebró la décima edición de la carrera de montaña más esperada de Venezuela el Race13K, con la participación de cientos de corredores. La competencia, que comenzó y finalizó en la recta de chaguaramos de la Hacienda Santa Teresa, tuvo como ganadores absolutos a José Reyes, Pedro Puentes y Carlos Briceño quienes ocuparon primer, segundo y tercer lugar respectivamente, en la categoría masculina. En la categoría femenina, Cruz Salazar, Hilenia Andrades y Francis Calles conquistaron el podio en primer, segundo y tercer lugar respectivamente.

Todas estas iniciativas son parte de Fundación Santa Teresa que es el brazo social de Ron Santa Teresa, la primera productora de ron de Venezuela. Desde 2003 promueve la práctica del rugby entre niños y jóvenes de Revenga como una vía para la formación en valores y la prevención de la violencia y la delincuencia. A través de sus distintos programas benefician a 2.000 niños y jóvenes de la zona.

