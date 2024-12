OPINIÓN Del Guaire al Turbio: Esperanza, libertad y verdad #25Dic

- Publicidad -

Uno las palabras esperanza y libertad en una suerte de diálogo de amor, aunque cada una tiene su espacio y su sentido. Ambas son muy frecuentemente falseadas. “La esperanza es lo último que se pierde”, dicen por allí, pero es falso. Si se pierde ya no es esperanza, porque la esperanza es lo único que no se pierde. Quien la tiene jamás sucumbirá ante los ataques del mal y la desesperación. Navegará en el mar de su libertad, que es una posesión también irrebatible. Me pueden quitar todo, menos mi libertad de pensamiento. Y es que -aquí entra la tercera palabra mágica del título- como nos dijo Cristo: La verdad os hará libres. Si poseemos la verdad, nadie podrá arrebatarnos nunca la esperanza ni la libertad.

Hoy es Navidad, en las pajas del pesebre de Belén, el Niño Dios nos trae el más formidable mensaje de esperanza, libertad y verdad. El mundo, sumido por siglos de siglos en las tinieblas del pecado, siempre tuvo la esperanza de esta venida que traería la libertad y la verdad: todo un Dios nacido mínimo, hombre, por su libérrima voluntad, para satisfacer al fin la esperanza de la humanidad y entregarle la verdad. Jesús de Nazaret es la Revelación.

Muchos hombres mueren por adquirir su libertad. Pueblos oprimidos un día se alzan contra la opresión. Unos y otros se han afincado en la esperanza. Lo mismo aquellos que no se someten a la renuncia de la verdad. La historia de la humanidad es una sucesión de tiranías e independencias entre guerras y dolor. Las grandes conquistas del hombre no se han hecho sin sangre y lágrimas. Los conflictos que han dado origen de estos derramamientos han sido de diversa índole, como ambición económica, de poder, de expansión, divergencias ideológicas religiosas, culturales, pero siempre tienen un lugar común: la soberbia del egoísmo.

Debemos tener mucho cuidado de no pasar estas debilidades de la humanidad a nuestra vida particular. Hay un pecado muy devastador y que es muy personal: la envidia. El envidioso se duele del mal ajeno y se alegra de su mal. Si no provoca éste con la maledicencia y la mentira, si sólo se queda con el dolor por lo bueno que goza el otro, ya es un alivio, un envidioso poco peligroso, pero en cambio se envenena a sí mismo, tiene su propio castigo, mientras el envidiado ignora la maldad y goza de su bienestar.

¡Ah, si en esta Navidad tomara conciencia nuestro ser racional de la urgencia de una depuración espiritual! Muchos buenos propósitos se quedan estériles por la falta de profundidad en la búsqueda de la verdad. ¿Y dónde está ésta? Allí entre las pajas del establo de Belén. Nos la trajo ese Niño inerme que se hizo hombre y habitó en nosotros, que nos dijo: *Yo soy el camino, la verdad y la vida *y La verdad os hará libres. Si necesitamos oír más, es porque estamos sordos.

Venezuela vive una etapa donde no puede olvidar esta trilogía de palabras. Su historia no se puede detener en una época de oscuridad y silencio. La esperanza es una fuerza de luz invasiva para disipar las sombras. Los venezolanos, dentro y fuera del país, debemos ser una linterna, sin desaliento ni resignación. Iluminados, iluminando a otros.

La libertad es una meta, una bandera, una antorcha que nos despeja el camino hacia la justicia y la paz. Libertad de vida, de educación, de expresión, de acción, de ideología política, de religión, de ser sin perecer, ni padecer prisión.

La verdad es un derecho, una posesión, un goce, un alcance espiritual para transitar por la vida con la seguridad y la alegría de los hijos de Dios, de los sembradores de paz, de armonía, de fraternidad y convivencia.

Aprovecha estos días. Piensa, ora, anima a los decaídos con palabras positivas y optimistas. Haz tus tareas con el orgullo de que contribuyes a reconstruir un país. Vístete de entusiasmo, contágiaselo a los pusilánimes que te rodean. Que renazca la fe.

Nadie se dé por vencido. Nos quedan pocos días de espera, silenciosa y luminosa, pero plena de esperanza. El nuevo año entra paso a paso, suavecito, día a día, pero en el décimo estallarán la libertad y la verdad, ¡porque nuevamente estará aquí la democracia!

Alicia Álamo Bartolomé

