Alejandro Sanz apuesta por el talento venezolano: invertiría en la carrera de Elena Rose #26Dic

El reconocido cantautor español, Alejandro Sanz, ha sorprendido al mundo de la música al revelar su admiración y apoyo incondicional hacia la joven artista venezolana, Elena Rose. Durante una entrevista con Vicky Van, Sanz afirmó que invertiría 500 mil dólares en la carrera musical de la intérprete, reconociendo su talento excepcional y su potencial para alcanzar la fama internacional.

Sanz destacó la gran conexión que ha establecido con Elena Rose, con quien ha colaborado en varios proyectos musicales. «Con Elena he hecho un montón de cosas en este disco además de componer juntos muchas cosas, la verdad es que me encanta ella, me encanta su forma de componer, su forma de cantar, su forma de caminar, tiene un flow increíble«, expresó el cantante español.

Esta noticia ha generado gran entusiasmo entre los seguidores de ambos artistas y ha sido ampliamente celebrada en las redes sociales. Los fans han aplaudido la declaración de Sanz y han expresado su admiración por el talento de Elena Rose.

«Talento venezolano que viva», «Totalmente una chica muy atentica en sus composiciones y en su interpretación, talento venezolano«, «Tan bello», son algunos de los comentarios que han inundado las redes sociales en apoyo a esta alianza musical.

La joven Elena Rose, de 29 años de edad, se hizo famosa por su canción “Caracas en el 2000”, que grabó junto a los criollos Danny Ocean y Jerry Di. Este proyecto se estrenó el 26 de octubre de 2023.

