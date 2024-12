Gobierno de Milei denunció por «traición a la Patria» al exembajador argentino en Venezuela #26Dic

- Publicidad -

La administración del presidente argentino Javier Milei, por medio del Ministerio de Seguridad, denunció por delito de «traición a la patria» al exembajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, quien gestionó «sin autorización» el envío de una carta de la madre del gendarme argentino Nahuel Gallo, a su hijo quien está detenido desde el pasado 8 de diciembre.

El ministerio a cargo de Patricia Bullrich anunció este jueves 26 de diciembre, que hicieron una denuncia penal contra Laborde por «haber traicionado los intereses» de Argentina, acusando que sus acciones, son muestra de que está «obrando con la evidente intención de exponer argumentos políticos para perjudicar el rol de gobierno argentino, en la protección del Gendarme cuya desaparición forzada se reclama».

Laborde, quien había asumido el cargo bajo la administración del anterior mandato de Alberto Fernández y Cristina Fernández, se comunicó con sus contactos en Caracas para hacer llegar el mensaje que la madre quería enviar, según declaraciones del exembajador la madre de Nahuel Gallo «pide si podía hacer algo para enviarle un mensaje a su hijo con motivo de la Navidad y saber si estaba bien«.

El diplomático expresó que «lo que yo hice es, ni más ni menos, que recibir una carta y enviársela a la persona que se lo podía hacer llegar. Eso satisfizo a la madre. La información es que está en buen estado, eso le pareció correcto. No pido que se me agradezca, pero que se me acuse de traición a la patria por mandar una carta de una madre a un hijo me parece demasiado».

Laborde calificó de «anómalo» el ingreso de Gallo a Venezuela

En el marco de la disputa diplomática, el exembajador Laborde puso en duda la entrada del gendarme a Venezuela y afirmó que “Patricia Bullrich debería contestar quién autorizó el viaje del gendarme”. “No queda claro quién emitió la autorización, no se le avisó al agregado de Gendarmería en Colombia, no se le avisó tampoco a Venezuela que estaba entrando un gendarme”, dijo en diálogo con La Nación este lunes.

De acuerdo con la acusación, Laborde sería «un colaborador del régimen de Nicolás Maduro«. Según la denuncia presentada por el abogado Fernando Soto ante la Justicia Federal, Laborde comenzó trámites internacionales sin contar con la autorización del Gobierno nacional y, al parecer, habría establecido contacto con la familia del gendarme para hacerle llegar una carta a Gallo «con la colaboración del gobierno de Venezuela”.

La administración de Nicolás Maduro afirma que Gallo fue enviado a Venezuela por el gobierno de Argentina, con el propósito de llevar a cabo una “misión de espionaje” para liberar a los opositores venezolanos refugiados en la embajada de Argentina en Caracas. El 19 de diciembre, Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, aseguró que Gallo tenía la intención de ocultarse para “desarrollar una operación de extracción de los dirigentes de Vente Venezuela enconchados en la embajada de Argentina en Caracas”.

